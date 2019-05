Le porte-biberon pour smartphone est né [Vidéos]

Time : 30 s / [1]

On en est là, il invente un porte-biberon pour smartphone… !

Pour illustration

Aujourd’hui, plus rien ne devrait étonner concernant les pratiques liées au smartphone. Un Américain est allé jusqu’à inventer un porte-biberon lui permettant de nourrir son enfant tout en utilisant son smartphone.

Un concept “ingénieux”

Il y a quelques années, Tim Causa a décrété qu’il fallait “optimiser” les pauses biberon et qu’en quelque sorte, se focaliser sur son enfant au moment de le nourrir était une perte de temps. Comme en atteste une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter, l’homme n’a pas hésité à inventer un objet qui n’a pas manqué de séduire certains adeptes. Il s’agit d’un porte-biberon pour smartphone permettant à la fois de donner le biberon à bébé tout en utilisant un smartphone, le tout sans efforts.

Reprenant le concept de la désormais célèbre perche à selfie, l’objet en question s’apparente donc à une sorte de perche à biberon. Sur le même objet, il est donc possible de clipser un biberon ainsi qu’un smartphone. Évidemment, cette invention pourrait choquer, mais celle-ci a pourtant été pensée pour faire l’objet d’une commercialisation.

Crédits : Kickstarter

Une campagne à succès, mais…

La campagne de financement participatif datant de 2016 s’est avérée être un succès concernant cette invention baptisée « Swipe and feed » (glisser et nourrir). En effet, environ 13 000 dollars avaient été réunis grâce à 122 généreux donateurs. En revanche sur la page Facebook dédiée au concept, seulement 241 « j’aime », et la dernière publication date de mai 2017. Il s’agissait d’un post relayant un article paru sur entrepreneur.com concernant 5 objets utiles mais étranges destinés aux parents et issus d’une campagne de financement participatif.

Il semble donc qu’aucun industriel ne se soit finalement montré intéressé par une production en chaîne du « Swipe and feed ». Mais est-ce là un mal ? Toute personne censée devrait se rendre compte que donner le biberon à son enfant est un moment privilégié qui nécessite toute l’attention du parent. En tout cas, cette invention prouve encore une fois que les nouvelles technologies sont plus que jamais ancrées dans les mœurs.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait publié ses dernières recommandations concernant l’activité physique des enfants de moins de cinq ans. Le rapport conseillait notamment aux parents d’éviter complètement l’exposition aux écrans (smartphone, tablette, télévision) pour les enfants de moins de deux ans.

Time : 1 mn 43 [Vostvfr] / [2]

Pour illustration

Source :

https://sciencepost.fr/2019/05/on-en-est-la-il-invente-un-porte-biberon-pour-smartphone/

https://www.kickstarter.com/projects/1625157232/swipe-and-feed-bottle-feed-your-baby-while-using-y/

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/10/19/32001-20161019ARTFIG00157-le-porte-biberon-pour-smartphone-est-ne.php

Article :

Sciencepost

Vidéo :

[1] Kickstarter launch – Swipe and Feed / YouTube

[2] Stay Connected While Feeding Your Baby? – The Doctors / YouTube