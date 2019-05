Les légendes du cinéma : Vilma Bánky

Vilma Banky (1901-1991)

Vilma Bánky, de son vrai nom Vilma Bánky Koncsics, naît le 9 janvier 1901 à Nagydorog, alors en Autriche-Hongrie.

Vilma apparaît dans des films hongrois, autrichien et français entre 1919 et 1925. Samuel Goldwyn la remarque à Budapest et lui fait signer un contrat. A la fin des années 20, elle est l’actrice qui rapporte le plus d’argent à la MGM en jouant à de nombreuses reprises avec Ronald Colman (1891-1958).

Mais ce sont ses apparitions auprès de Rudolph Valentino qu’on la remarque où elle joue la fille d’un aristocrate russe dans « L’Aigle » en 1925 et celui d’une danseuse arabe dans « Le Fils De Cheik » l’année suivante. Rudolph l’a, par ailleurs, exigé pour ce tournage.

Le 26 juin 1927, elle se marie avec Rod LaRocque (1898-1969) jusqu’à son décès le 15 octobre 1969. Elle n’eut aucun enfant.

Son mariage a entièrement été financé par Samuel Goldwyn.

Mais comme beaucoup, la venue du parlant en 1927 détruit sa carrière : elle n’arrive pas à se débarrasser de son accent hongrois, ce que le public n’apprécie pas. Son premier film parlant « This Is Heaven » (1929) est un échec.

L’année suivante, elle tourne avec un tout jeune acteur du nom de Edward G. Robinson dans « Une Femme A Aimée » mais le succès n’est pas là.

Son contrat est donc rompu et se tourne vers une petite production allemande comme à ses débuts avec « Die Sehnsucht Jeder Frau » (Le Désir De Chaque Femme).

En 1933, elle signe son ultime apparition avec « Le Rebel » avec des acteurs inconnus. Encore une fois, son come-back est raté : elle disparait définitivement des écrans jusqu’à son décès.

Dans les années 80, elle se taille une réputation de golfeuse hors-pair. Lorsqu’elle tomba malade en 1980, ni les médias, ni le public ne s’intéressa à elle. Il n’y eut donc aucune mention officielle de son décès jusqu’en 1992.

Vilma est décédée le 18 mars 1991 à 90 ans d’un arrêt cardio respiratoire à Los Angeles, en Californie.

