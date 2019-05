Pourquoi les batteries des smartphones peuvent exploser [Vidéos]

Pour illustration

Vous avez déjà probablement entendu parler de cas d’explosions de smartphones ? Ces dernières années, plusieurs modèles ont été concernés par ce phénomène : le Galaxy Note 7, le Galaxy S7 Edge, l’Iphone 6, 8 et les Airpods. La plupart du temps, l’explosion est due à une surchauffe qui provoque une combustion. On appelle cela l’emballement thermique. Voyons dans quels cas, assez rares (par rapport au nombre de téléphones vendus chaque année), ce risque peut arriver.

Time : 7 mn 30 / [1]

1) La surchauffe due aux fortes températures

La résistance à la chaleur dépend des marques et des modèles de téléphones. En moyenne, on estime qu’il ne faut pas les exposer à des températures de plus de 40° ou 60°C. Il faut consulter le mode d’emploi pour le savoir.

Si un smartphone atteint une température trop élevée, on peut encore anticiper la surchauffe en le plaçant à l’ombre. Un manque de rapidité et l’apparition de messages d’erreurs peuvent aussi mettre la puce à l’oreille.

Pour vérifier la température de la batterie, passez en mode téléphone et taper le code ##4636##. Des informations sur la batterie vont s’afficher, y compris sa température.

Il faut savoir que certaines assurances peuvent rembourser un certain montant de la valeur du téléphone en cas d’accident due à la chaleur ou aux courts-circuits.

2) La surchauffe due à une batterie défaillante

Lorsque le processeur du smartphone est trop sollicité, par exemple, si on passe plus de 30 minutes d’affilée sur un jeu gourmand en énergie, la batterie risque de surchauffer. Il est donc recommandé de la laisser refroidir pendant quelques minutes.

Certaines applications tournant de manière permanente même quand elles ne sont pas utilisées peuvent aussi participer à une surchauffe. Mieux vaut les fermer avant de commencer à jouer ou de tourner une vidéo en plein soleil.

Time : 3 mn 18 / [2]

3) La surchauffe due à l’absence d’un composant de type fusible

D’après le site Phonadroid, les grands constructeurs de téléphones prévoient la mise en place d’un composant jouant un rôle de fusible pour prévenir la surchauffe des batteries. Celui-ci empêche le chargement de l’appareil et écarte le risque de surchauffe. Mais pour faire des économies, certains constructeurs s’en passent, ce qui augmente le risque de surchauffe et donc d’explosion.

4) Surchauffe de la batterie : vérifiez l’état du chargeur

Parfois, le smartphone peut surchauffer pendant la charge, ce qui n’est pas normal. Dans ce cas, pensez à vérifier l’état de votre chargeur car si celui-ci est endommagé ou rafistolé, le risque de surchauffe pouvant entraîner une combustion est présent.

Généralement, on conseille de garder le chargeur d’origine du smartphone et le câble d’origine, ou du même modèle.

Quelques conseils supplémentaires

Surtout en été ou par fortes chaleurs, attention à ne pas placer votre smartphone dans un endroit qui n’est pas assez aéré, étouffé sous un matelas ou sous un oreiller par exemple.

Ne tentez pas de réparer la batterie vous-même, vous pourriez provoquer une explosion ou inhaler une fumée toxique. En 2018 à Hong Kong, deux employés d’un Apple Store étaient en train de réparer un Iphone quand la batterie a explosé. Ils n’ont pas été blessés mais ils ont respiré la fumée qui s’est dégagée et ont dû être hospitalisés.

Enfin, il est recommandé de ne pas attendre que la batterie soit en-dessous de 30 à 50% selon les modèles, car les batteries au lithium se chargent alors moins vite et ont tendance à surchauffer.

A l’heure actuelle, les cas d’explosion de smartphones sont principalement liés aux éléments qui composent ces batteries lithium-ion. Mais en octobre 2018, des chercheurs anglais ont affirmé avoir trouvé une solution pour stocker les ions-sodium. Ces batteries sodium-ions seront plus performantes, plus écologiques car moins gourmandes en métaux rares et moins instables. Elles devraient bientôt pouvoir être commercialisées.

Coline Mionnet, rédactrice scientifique / Sciencepost

