UFO | USA : Des OVNI hypervéloces repérés par des pilotes de l’US Navy [Vidéos]

« Ces choses étaient là toute la journée. », a déclaré le lieutenant Ryan Graves. « Garder un avion en l’air nécessite une quantité d’énergie importante. Avec les vitesses observées, 12 heures de vol sont 11 heures de plus que prévu. » Credit : Tony Luong pour le New York Times

Des objets à la physique de vol impossible ont été repérés à plusieurs reprises par des pilotes de l’US Navy en 2004 ainsi qu’entre 2014 et 2015. Lors de missions d’entraînement, les caméras et les radars embarqués sur les aéronefs ont détecté des objets volant à des vitesses hypersoniques, jusqu’à une altitude de 9144 mètres. Le New York Times a réussi à mettre la main sur une vidéo montrant ces intrigants objets non identifiés, qui malgré leur vitesse ne révèlent aucun moyen de propulsion visible.

Image issue d’une des séquences (de 2004 ici) montrant un OVNI se déplacer à une vitesse hypersonique, sans moyen de propulsion apparent. | Us Department of Defense

OVNI est l’acronyme pour “objet volant non identifié”, et s’il a été inventé c’est que dans la plupart des cas, il est très difficile voire impossible d’établir de quoi il s’agit exactement lors d’un repérage. Nous commençons par préciser que c’est le cas ici, et que vous n’êtes probablement pas sur le point de vous retrouver dans un environnement angoissant digne d’une série de science-fiction dramatique telle que Colony. Il ne s’agit pas (du moins à notre connaissance) d’une invasion extraterrestre, donc pas d’inquiétude.

D’ailleurs selon le New York Times, pas un seul des pilotes témoins ne suggère que ces OVNI déroutants représentent une quelconque technologie extraterrestre. Au total, six pilotes stationnés sur le porte-avions U.S.S. Theodore Roosevelt entre 2014 et 2015 ont raconté au journal qu’ils avaient repéré des OVNIS lors de vols le long de la côte sud-est des États-Unis, s’étendant de la Virginie à la Floride.

Les objets n’avaient « pas d’aile distincte, pas de queue distincte, ni de panache d’échappement distinct. », a déclaré le lieutenant Danny Accoin, l’un des pilotes de la marine américaine rapportant des observations d’OVNI débutant en 2014, dans un documentaire paru sur History Channel.

« Wow, c’est quoi ça, mec ?! » s’exclame l’un des pilotes. « Regarde-le voler ! »

« On aurait dit qu’ils étaient au courant de notre présence, car ils se déplaçaient activement autour de nous. », a déclaré le lieutenant Accoin. Selon lui, quand une lecture étrange apparaît sur le radar pour la première fois, il est possible de l’interpréter comme un faux positif, mais quand plusieurs capteurs commencent à détecter exactement la même chose, le doute s’estompe.

Accoin a déclaré au Times qu’il avait rencontré des OVNIS à deux reprises, lors de vols distants de quelques jours. Il a également détaillé que, bien que l’équipement de suivi, les caméras radar et infrarouges de son avion aient détecté les OVNIs les deux fois, il était incapable de les capturer sur son appareil photo disposé sur son casque.

Le lieutenant Ryan Graves, un pilote de F-18, a déclaré dans le documentaire qu’un escadron d’OVNIS avait suivi son groupe de frappe navale le long de la côte est des États-Unis, et ce pendant des mois. Et en mars 2015, après le déploiement du porte-avions USS Theodore Roosevelt dans le golfe Persique, Graves a déclaré que les OVNIS étaient réapparus. « Nous avons commencé à voir ces objets lorsque nous sommes allés au Moyen-Orient. », précise-t-il.

Si le lieutenant Graves ainsi que les autres pilotes ne se sont exprimés qu’aujourd’hui, c’est parce que ce qu’ils ont vu a commencé à les inquiéter progressivement, surtout vis à vis de leurs camarades ainsi que pour la sécurité nationale. C’est en tout cas ce que confie Christopher Mellon à History Channel, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense des renseignements.

Les pilotes qui ont repéré les ovnis ont spéculé entre eux que les objets insolites pourraient avoir appartenu à un programme de drones hautement classifié utilisant une technologie inconnue, et ils ne les considéraient pas comme étant d’origine extraterrestre, a rapporté le New York Times.

En 2015, à la suite de cette série d’observations d’OVNI, l’US Navy a publié des directives officielles à l’intention du personnel pour signaler et enquêter sur des objets aériens. Ces protocoles de la marine ont été mis à jour plus tôt cette année. Toutes les données seront cependant classifiées, et ne seront pas mises à la disposition du public.

