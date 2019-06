L’Etna se réveille ! [Vidéos]

L’éruption de l’Etna a débuté le 31mai dernier. (Photo de Alessio TRICANI / AFPTV / AFP) AFP

Coulées et jets de lave, colonnes de cendres s’élevant dans le ciel… La nouvelle éruption de l’Etna, le plus important volcan en activité d’Europe, offre une fois de plus des images spectaculaires. De nombreuses photos et vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

L’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe et l’un des plus actifs au monde, est de nouveau entré en éruption dans la nuit de jeudi 30 à vendredi 31 mai. Selon les spécialistes de l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), ce phénomène est dû à l’apparition de deux fractures éruptives sur ce volcan à cinq cratères.

Time : 48 s / [1]

Ces fractures ont fait s’échapper deux coulées de lave et un épais nuage de cendres.

Les experts ont indiqué que l’éruption ne présentait aucun danger pour la population, mais ont conseillé aux touristes de s’abstenir pour le moment de toute visite dans les secteurs entourant le volcan.

Time : 1 mn 59 / [2]

Les éruptions de l’Etna sont assez fréquentes, la dernière remontant à février 2019, lorsque le volcan a craché une épaisse colonne de cendres dans le ciel, provoquant la fermeture de l’aéroport de Catane.

Une plus importante s’était produite fin décembre 2018. Elle avait été accompagnée d’un grand nombre de séismes , pour la plupart de faible amplitude, mais le plus puissant, d’une magnitude de 4,8 sur l’échelle de Richter, avait fait une trentaine de blessés et provoqué l’effondrement de plusieurs maisons, a rappelé le quotidien italien La Repubblica.

