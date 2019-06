À Venise, un paquebot hors de contrôle sème la panique [Vidéos]

Time : 2 mn 04 / [1]

Les paquebots géants peuvent-ils continuer à accoster à Venise ?

Un bateau de croisière hors de contrôle a suscité la panique dimanche 2 juin à Venise et fait quatre blessés légers. | AFP

L’accident de l’imposant bateau de croisière hors de contrôle à Venise, ce dimanche 2 juin, ravive la controverse sur les risques qu’entraînent ces énormes paquebots qui naviguent près de la ville.

L’accident provoqué par un paquebot ce dimanche matin à Venise ravive les vives controverses qui agitent la ville italienne à propos des dommages infligés au site, et à son fragile écosystème, par ces géants des mers.

Les paquebots naviguent si près du rivage que leurs cheminées se profilent derrière les clochers et les ponts de la cité lagunaire. Ils sont accusés par les défenseurs de l’environnement de contribuer à l’érosion des fondations de la ville.

« Ce qui s’est passé dans le port de Venise est une confirmation de ce que nous disons depuis un certain temps », a tweeté le ministre italien de l’Environnement, Sergio Costa. « Les paquebots de croisière ne doivent pas naviguer le long de la Giudecca. Nous travaillons à les déplacer depuis plusieurs mois […] et nous sommes proches d’une solution. », a-t-il promis.

Parcours modifié

L’Italie a adopté en novembre 2017 un plan de développement de la lagune pour soutenir l’activité lucrative des bateaux de croisière tout en modifiant le parcours des paquebots. Chaque année, entre 1,4 et 1,8 million de voyageurs étaient alors déposés par des géants de plus de 100 000 tonnes remontant le canal de la Giudecca, en passant entre Saint Marc et San Giorgio. Une véritable manne économique.

Nouveau terminal maritime

À terme, ces paquebots ne pourront plus traverser la cité lacustre via le canal de la Giudecca qui longe la place Saint-Marc, grâce à la construction d’un nouveau terminal maritime.

Il a notamment été décidé de réduire la jauge des navires autorisés à accoster, de limiter ceux qui prendront la Guidecca à moins de 55 000 tonnes et d’éloigner les plus de 130 000 tonnes à Porto Marghera, sur le continent.

La ville portuaire et sa lagune, inscrites au patrimoine de l’Unesco depuis 1987, reçoivent près de 30 millions de visiteurs par an. Cette étouffante masse touristique provoque régulièrement la colère des habitants. Et pas seulement. À l’été 2016, l’Unesco avait donné six mois à la ville et à l’État italien pour élaborer des solutions concrètes, faute de quoi Venise serait inscrite sur la liste des sites du Patrimoine mondial en péril.

L’Italie a adopté en novembre 2017 un plan de développement de la lagune pour soutenir l’activité lucrative des bateaux de croisière tout en modifiant le parcours des paquebots, qui pouvaient approcher jusque-là très près de la place Saint-Marc. | REUTERS

« Un signal d’alarme important »

Les autorités affirment travailler pour débloquer le canal. Mais « à partir de demain nous devons bouger, tous ensemble et aussi vite que possible, pour résoudre le problème du trafic des bateaux de croisière. », a réagi Pino Musolino de l’Autorité portuaire du nord de la mer Adriatique. Cet incident est « un signal d’alarme important qu’il serait fou de ne pas entendre », pointe l’ONG environnementale WWF.

Député de la Gauche italienne, Nicola Fratoianni a lui tenu à relever que la politique de bras ouverts de l’Italie à ces paquebots contrastait avec celle pratiquée à l’égard des bateaux des ONG qui secourent des migrants en Méditerranée.

« Il est réellement étrange de voir un pays qui essaye d’empêcher les bateaux qui sauvent des gens en mer d’accoster dans ses ports, autoriser ces monstres d’acier à faire peser un risque de carnage à Venise. », a-t-il critiqué.

