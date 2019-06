Visionner vos rêves sous forme de film sera bientôt possible ! [Vidéo]

Pour illustration

Une équipe de chercheurs développent une technologie capable d’interpréter les images des actions du corps dans le rêve d’une personne. Visionner ses rêves comme un film, ce n’est bientôt plus de la science-fiction !

On a tous déjà fait un rêve dont on est incapable de se rappeler au réveil. A ce jour, visionner ses rêves relève surtout de la science-fiction, mais cela pourrait bientôt changer. Des chercheurs de l’Association internationale pour l’étude des rêves (IASD) travaillent sur une technologie capable d’interpréter les images des actions du corps dans le rêve d’une personne.

Comment fonctionne-t-elle ?

Grâce à ce que l’on appelle l’électromyographie, une technique médicale qui permet l’étude de la fonction des muscles et des nerfs. Cela permet de créer une vidéo dans laquelle un avatar reproduit les mouvements enregistrés pendant les rêves (Voir vidéo).

Les chercheurs ont également utilisé cette technique pour enregistrer la parole dans un rêve. Pour ce qui est des images, ils vont s’inspirer de travaux publiés en 2017 qui se sert de l’imagerie magnétique fonctionnelle (IRMf) pour reconstruire l’image grâce à l’activité électrique du cerveau.

Le but est donc de pouvoir rassembler les mouvements, les paroles et les images dans un seul et même enregistrement avant d’en créer une sorte de film.

Pourquoi la mettre au point ?

Regarder un enregistrement de ses rêves aurait des bienfaits pour la santé. Cela aurait des bénéfices thérapeutiques en permettant aux personnes à mieux comprendre leurs rêves et leur subconscient. Cependant cette technologie est loin d’être en fin développement et il faudra encore attendre quelques années avant que la réalité rattrape la science-fiction.

