Les légendes du cinéma : Lex Barker

Lex Barker, de son vrai nom Alexander Crichlow Barker Jr, naît le 8 mai 1919 à Rye, dans l’Etat de New York.

Acteur secondaire, il est essentiellement connu pour avoir repris le rôle-titre de Johnny Weissmuller : Tarzan. On lui doit quelques films sur le personnage tels que « Tarzan’s Magic Fountain » (1949) avec Brenda Joyce, « Tarzan And The Slave Girl » (1950) avec Vanessa Brown, « Tarzan’s Peril » (1951) avec Virginia Huston et Dorothy Dandridge, « Tarzan’s Savage Fury » (1952) avec Dorothy Hart et « Tarzan’s And The She-Devil » (1953) avec Joyce MacKenzie.

Son personnage d’homme de la jungle lui colle à la peau, comme ce fut le cas avec Johnny Weissmuller. Sa carrière stagnant aux Etats-Unis, il finit par tourner pour le cinéma européen comme dans « Capitan Fuoco » (1958), « La Scimitarra Del Saraceno » (1960), « La Dolce Vita » (1960), « Im Stahlnetz Des Dr. Mabuse » (1961), « Il Boia di Venezia » (1963), etc…, sans rencontrer de véritables succès.

Il continuera tout de même à tourner aux Etats-Unis jusqu’en 1967. De 1970 à 1972, il joue dans quelques épisodes de séries télévisées. En 1972, il apparaît pour la dernière fois dans un épisode de la série « Night Gallery ».

Au cours de sa vie, il se maria à cinq reprises :

Constance Thurlow (1918-1975) de 1942 jusqu’en 1950. Ils eurent 2 enfants.

Arlene Dahl (1925-) du 16 avril 1951 jusqu’au 15 octobre 1952.

Lana Turner (1921-1995) du 8 septembre 1953 jusqu’au 22 juillet 1957.

Irene Labhart (1937-1962) de 1957 jusqu’à son décès en 1962. Ils eurent un enfant : Christopher Barker (1960-).

Maria del Carmen « Tita » Cervera (1943-) de 1965 jusqu’en 1972 (divorce non valide, mariage jusqu’à la mort de celui-ci).

De son premier mariage avec Constance Thurlow (1918-1975), il eut deux enfants : sa fille Lynn (1943-2010) et son fils Alexander (1947-2012).

Lex Barker est décédé d’une crise cardiaque à 54 ans, le 11 mai 1973 à New York.

