Citation | Quote : Desert Water [Vidéo]

« La Perfection est comme l’eau, qui, bonne à tous, ne s’oppose à rien, réside dans les lieux délaissés par les hommes, et, ainsi, est proche du Tao. »

Lao Zi, Daode Jing, Chapitre 8

« L’eau est le sang de la terre, le support de toute vie. »

Schauberger

« La vie est de l’eau dansant sur la mélodie des solides. »



A. Szent-Gyorgyi

