Résumé SOTT – Mai 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 20 mn 18 [Vostvfr] / [1]

Mai 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

L’hiver arrive… En mai ! Le soleil était au rendez-vous pendant 19 jours consécutifs – presque 3 semaines complètes, est-ce que cela pourrait être l’un des nombreux signaux du début d’une nouvelle ère glaciaire, mini …. Ou maxi ?

Le mois de mai 2019 est un autre signe annonciateur de ce que sera peut-être l’avenir dans un avenir pas si lointain pour la plus grande partie du monde : pluies torrentielles, inondations, grêle massive, températures descendantes, neige déraisonnable, récoltes endommagées ou en échec, séismes importants, tornades, éruptions volcaniques, etc…

De fortes pluies et des inondations généralisées ont touché la majeure partie du Midwest américain, certaines parties de l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.

Aux États-Unis, le Mississippi a débordé à cause des fortes pluies, battant des records historiques. Au moins trois personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont été déplacées.

En Europe, l’Allemagne et l’Autriche ont reçu plus d’un mois de pluie qui a inondé les rues et perturbé les déplacements. Alors que le Moyen-Orient a connu des inondations soudaines faisant des dizaines de morts, des maisons détruites et des rues anéanties. En Chine, les pluies torrentielles ont été meurtrières et plus de 200 000 personnes ont été touchées.

La neige a également persisté en mai, avec de lourdes couvertures couvrant le Midwest et l’ouest des États-Unis, ainsi que des régions d’Europe, ce qui a retardé les semis et endommagé les cultures . Pendant ce temps, en Australie, les premières chutes de neige sont déversées dans tout le pays.

La ceinture de feu du Pacifique (The Ring of Fire) est restée active en mai, avec une activité volcanique accrue et un tremblement de terre de 6,2 de magnitude à El Salvador, déclenchant des avertissements de panique et de tsunami. Le Pérou a également été secoué par un énorme tremblement de terre de magnitude 8,0 qui a été ressenti jusqu’au Brésil, faisant un mort et plusieurs blessés.

Texte original :

Winter is coming… In May! The sun has been spotless for 19 consecutive days – almost 3 full weeks, could this be one of the many signals of beginning of a new ice age, mini….or maxi?

May 2019 became yet another portent of what may be to come in the not so distant future for most of the world: sheets of rain, floods, massive hail, plunging temperatures, unseasonalable snow, damaged and failed crops, significant earthquakes, tornados and more volcano eruptions.

Heavy rains and widespread floods hit most of the US Midwest, parts of Europe, Asia and the Middle East.

In the US, the Mississippi river overflowed due to heavy rains, breaking historical records. At least three people died, and tens of thousands have been displaced.

In Europe, Germany and Austria received over 1 month’s worth of rain that flooded streets and disrupted travel. While the Middle East saw flash floods leaving dozens dead, houses destroyed and streets wiped out. In China torrential rains turned deadly with over 200,000 affected.

Unseasonable snow also continued in May, with heavy blankets covering the Midwest and western US, with parts of Europe also affected, resulting in delayed planting and damaged crops. Meanwhile in Australia early snow falls dumped snow right across the country.

The Ring of Fire remained active this May with increased volcanic activity and a 6.2 Mag earthquake in El Salvador sparking panic and tsunami warnings. Peru was also rocked by a huge 8.0 Mag earthquake that was felt as far as Brazil, leaving one dead and several injured.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – May 2019: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Note:

Photos pour illustration