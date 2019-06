Les légendes du cinéma : Diana Barrymore

Diana Barrymore (1921-1960)

Diana Barrymore, de son vrai nom Diana Blanche Barrymore Blythe, naît le 3 mars 1921 à New York.

Demi-sœur de l’acteur John Barrymore Jr. Issue d’une des familles royales d’Hollywood, son oncle Lionel et sa tante Ethel son comédiens, tout comme son père John. L’alcoolisme de son père la fera souffrir et la rendra fragile toute sa courte vie, tout comme son demi-frère. Son nom seul lui permet d’obtenir des rôles au cinéma.

Elle entame une modeste carrière : 10 films en 10 ans, pas un de plus, pas un de moins.

Elle commence en 1941 avec le film « Manpower » avec Edward G. Robinson, Marlene Dietrich et Eve Arden. Le succès du film lui permet d’enchaîner les tournages avec de grandes stars : « L’Escadron Des Aigles » (1942) avec Robert Stack, « Entre les Filles des US » (1942) avec Robert Cummings, « Demoiselles Courageuses » (1944) avec Loretta Young et « Les Aventures De Mark Twain » (1944) avec Fredric March.

Sa carrière cinématographique n’a jamais été une priorité pour elle, elle souffrait trop pour pouvoir s’en préoccuper et le déclin de sa popularité n’a fait qu’accentuer son mal-être. De plus, elle ne se remet pas de la disparition de son troisième mari.

Au cours de sa vie, elle s’est mariée à 3 reprises :

Bramwell Fletcher (1904-1988) du 30 juillet 1942 jusqu’au 27 juin 1946.

John Howard du 17 janvier 1947 jusqu’en juillet 1947.

Robert Wilcox (1910-1955) du 17 octobre 1950 jusqu’à son décès le 11 juin 1955.

Elle n’eut aucun enfant.

Diana s’est suicidée à 38 ans, le 25 janvier 1960 à New York.

