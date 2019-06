Hong Kong : Un million de manifestants contre un projet de loi pro-Pékin [Vidéo]

Pour illustration

Un Hongkongais sur sept s’est mobilisé dimanche contre un projet de loi qui créerait un accord d’extradition avec la Chine occidentale. Les opposants craignent une utilisation politique du texte par Pékin.

Une marée de manifestants vêtus de blanc s’est mobilisée dimanche à Hong kong pour défendre l’identité de l’île face aux ingérences de Pékin. « Hongkong is not China », clamait la foule de près d’un million de personnes, de tous âges et de toutes les classes sociales.

Les images prises du haut des gratte-ciel ont montré un flot dense d’habitants. Certains arboraient un parapluie jaune, référence directe à la « révolte des parapluies » qui s’était déroulée à l’automne 2014 pour un peu plus de démocratie.

Les organisateurs ont revendiqué un million de manifestants (sur une population totale de 7,3 millions d’habitants) et la police en a décompté 240 000, ce qui en ferait la deuxième manifestation la plus importante depuis la rétrocession. Les Hongkongais s’étaient déjà mobilisés en masse le 4 juin pour commémorer les 30 ans de la place Tian’anmen.

En famille, en fauteuil roulant, droit sur ses jambes, chacun voulait défendre l’identité unique de l’ancienne colonie britannique contre le projet du gouvernement local pro-Pékin d’autoriser des extraditions vers plusieurs juridictions dont celles de la Chine continentale.

Des libertés qui n’existent pas en Chine

Les autorités hongkongaises affirment que cette loi comblera un vide juridique et empêchera que la ville ne serve encore de refuge à certains criminels. Une partie de l’opinion redoute une utilisation politique des extraditions par Pékin.

Au terme de l’accord de 1984 entre Londres et Pékin qui a présidé à sa rétrocession en 1997, Hongkong jouit d’une semi-autonomie et de libertés qui n’existent pas en Chine continentale, et ce en théorie jusqu’en 2047. Depuis une dizaine d’années, l’ingérence grandissante de la Chine continentale dans les affaires intérieures de Hong kong génère une grande inquiétude, et le sentiment que l’accord de rétrocession n’est plus respecté.

« Avant ce projet de loi, il y a eu l’affaire des libraires », a déclaré Fiona Lau, 15 ans, en évoquant la disparition de libraires travaillant pour une maison d’édition critique de Pékin, et qui étaient pour certains réapparus ensuite en Chine. « Une fois que le projet de loi aura été voté, notre situation deviendra encore plus critique. Nous ne pouvons laisser faire ».

Des affrontements avec la police

« Les gouvernements hongkongais et chinois ne sont pas sur un pied d’égalité », dénonce de son côté Chan Sze-chai, membre d’un syndicat étudiant. Pour lui, si Pékin demande l’extradition d’un dissident ou veut utiliser des poursuites judiciaires pour museler l’opposition, « il n’y a rien que l’exécutif hongkongais pourra faire ».

Depuis la rétrocession, effective en 1997, la presqu’île a conservé un statut particulier mais Pékin tente régulièrement de peser sur les affaires intérieures. REUTERS/Hannibal Hanschke

Shaun Martin, un Britannique qui vit depuis cinq ans à Hong kong, dit être descendu manifester en raison de l’arrestation en Chine de deux Canadiens juste après celle à Vancouver d’une dirigeante de la société chinoise Huawei. Selon lui, si la loi sur l’extradition passe, rien n’empêchera que Hong kong soit également le théâtre d’arrestations à caractère politique, dans le contexte de la dégradation des relations entre Pékin et certaines puissances occidentales. « Des gens comme moi, des expatriés, nous sommes vraiment inquiets de ce que la Chine peut procéder à des arrestations en représailles », explique-t-il.

Dans la soirée, le climat s’est dégradé avec des affrontements entre de jeunes militants, partisans des actions coup de poing, et la police antiémeutes qui a eu recours au gaz au poivre.

Des manifestants ont été bloqués par la police antiémeute alors que des heurts éclataient à la fin de la manifestation. REUTERS/Tyrone Siu

À Taïwan, les autorités se sont, elles, fermement opposées au texte, craignant que ses citoyens soient exposés lors de déplacements à Hong kong. À Sydney (Australie), la communauté chinoise s’est elle aussi mobilisée dimanche. Selon un recensement de 2016, 500 000 Chinois continentaux et 86 000 de Hongkong vivent en Australie.

Ce lundi, la cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, a réaffirmé que le Conseil législatif (LegCo), le parlement local, examinerait comme prévu mercredi le texte de loi. « C’est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que Hong kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale », a-t-elle déclaré devant la presse.

En vertu de l’accord de rétrocession conclu entre Londres et Pékin, Hong Kong jouit jusque 2047 d’une semi-autonomie et de libertés qui n’existent pas en Chine continentale.

