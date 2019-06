Time : 6 mn 54 / [1]

« Ce sont des enfants qui meurent. […] Et la France y participe. » La France vend des armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, deux pays impliqués dans le conflit qui ravage le Yémen. Député, Sébastien Nadot milite pour que ces ventes d’armes cessent.

« La France tue au Yémen »

Le député toulousain Sébastien Nadot provoque un incident à l’Assemblée nationale en brandissant une pancarte

En pleine séance à l’Assemblée nationale, le député de Haute-Garonne Sébastien Nadot a provoqué un incident en brandissant une pancarte portant l’inscription « La France tue au Yénem ».

En plein milieu de l’intervention de Meyer Habib (UDI-Agir) sur l’antisémitisme dans l’hémicycle, le député de Haute-Garonne, ex-marcheur, a brandi un tissu blanc portant en rouge l’inscription « La France tue au Yémen », ce qui est strictement interdit par le règlement de l’Assemblée nationale. Alors que les huissiers se sont précipités sur Sébastien Nadot pour récupérer son tissu, le président de l’Assemblée Richard Ferrand a tenté de raisonner le député haut-garonnais. « Vous remettez immédiatement cette banderole aux huissiers. », lui a-t-il intimé. Comme le prévoit le règlement, ce rappel à l’ordre fera l’objet d’une inscription au procès-verbal, entraînant des pénalités financières pour le député.

– @Sebastien_Nadot sort une banderole sur laquelle est inscrite "La France tue au Yémen". Rappel au règlement de @RichardFerrand, les huissiers de l'Assemblée nationale interviennent. #directAN #QAG pic.twitter.com/EWIS7yxC2i — LCP (@LCP) February 19, 2019

« Suspendre la vente d’armes à l’Arabie Saoudite »

Sébastien Nadot a à de nombreuses reprises dénoncé la vente d’armes à l’Arabie saoudite par la France. Après la mort du journaliste Jamal Khashoggi, l’Allemagne avait demandé aux pays européens de suspendre tout nouveau contrat d’armement avec l’Arabie saoudite. En réponse, Emmanuel Macron avait jugé qu’il était « faux de dire que l’Arabie saoudite est un grand client aujourd’hui de la France ».

Pourtant, l’Arabie Saoudite est le deuxième plus gros client pour les entreprises françaises de défense, après l’Inde. Le rapport 2018 au parlement sur les exportations d’armes précise que la France a vendu pour plus de 11 milliards d’euros d’armes en 9 ans au royaume saoudien.

Sur son compte twitter, le député explique son geste : « J’ai déposé une plainte auprès de la commission européenne afin que la Cour de justice examine l’infraction de la France à la Position Commune de l’UE de 2008. Puisque contrairement à toutes les démocraties le débat n’existe pas au Parlement et que le gouvernement est silencieux, voyons ce que dira le droit de l’UE… Le rapport parlementaire britannique très récent conclut sur l’illégalité de vendre des armes aujourd’hui à l’Arabie Saoudite. Après ce rapport parlementaire britannique, la France devient le seul pays (et c’est pas glorieux) à ne pas mettre en débat une question éminemment sensible et qui touche aux questions démocratiques : suspendre les ventes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis tant que des crimes de guerre sont commis au Yémen (crimes reconnus par le groupe d’expert de l’ONU). »

