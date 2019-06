Le Cerveau et ses Automatismes [Vidéo]

Pour illustration

Sommes-nous des marionnettes aux mains d’une puissance qui nous échappe ? Oui, répond ce documentaire. Une affirmation qui surprendra plus d’un téléspectateur. C’est en effet notre inconscient, au fonctionnement encore mystérieux, qui guide nos actions et pas la raison consciente, comme on voudrait bien le croire.

Conscience ou inconscience ont, toutes deux, leur siège dans le cerveau, mais obéissent à des processus forts différents. Si nous devions sans cesse réfléchir à comment marcher, respirer ou prendre une décision, notre métabolisme deviendrait fou , consommant trop d’énergie. A partir de ce constat, les auteurs nous invitent à découvrir ce qu’ils appellent le cerveau « automatique », c’est-à-dire toutes ces choses qui se passent dans nos neurones à notre insu : estimation du danger, reconnaissance des visages, élaboration d’une opinion rapide sur les gens, gestes sportifs ou coup de foudre.

Selon les auteurs du documentaire, 90 % de notre activité est inconsciente et moins de 300 millisecondes sont nécessaires pour prendre une décision. L’inconscient a toujours le dessus sur la raison. Tel est le constat que tirent Francesca d’Amicis, Petra Höfer et Freddie Röckenhaus, après un tour du monde des laboratoires de neurosciences, de l’Australie à l’Allemagne, en passant par les Etats-Unis et la Suède. Dommage que soit négligée la France, qui compte pourtant des spécialistes reconnus.

Les zones actives du cortex

Pour alléger les explications scientifiques que nous livrent chercheurs et images de synthèse des zones actives du cortex, les auteurs ont construit leur documentaire à partir d’un couple dont on suit la relation amoureuse. Ils ont également eu l’idée de faire intervenir un magicien pour montrer la façon dont ses tours parviennent à leurrer le cerveau. Des tests psychologiques auxquels le spectateur peut participer finissent de démontrer toute la puissance de notre inconscient. En revanche, les images d’un surfeur en Irlande ne représentent guère d’intérêt ; de même qu’un passage sur les hormones de l’amour, plus détaillé que d’autres, déséquilibre un peu l’ensemble.

Bien que pédagogique et facile d’accès, Le Cerveau et ses automatismes pêche à trop vouloir épater le spectateur par des tests, des illusions, des chiffres, sacrifiant les explications quant à la finalité de tant de recherches scientifiques. A savoir : l’élaboration de thérapies (contre l’autisme, la dépression, etc.), le développement de logiciels aussi puissants qu’un cerveau ou, tout simplement, la quête de connaissances.

