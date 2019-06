Chômage : Mirages et Naufrages [Vidéo]

Time : 13 mn 03 / [1]

Ah, les chanceux qui ne font rien de leur journée ! Ils « profitent » ! Et donc nécessairement ils « abusent » !

Fainéants, parasites, inadaptés, oisifs : les privés d’emplois souffrent de tous les préjugés. Toutes ces idées reçues qui permettent de détourner le regard face à la grande pauvreté qui prend place quand le travail s’efface.

Et si on osait imaginer qu’en fait, non ce n’était pas forcément « un peu de leur faute » ? Si on osait penser que tout le monde devrait avoir une place dans la société – même les accidentés, même les moins performants ? Si on osait se dire que la solution au chômage se trouve moins dans le contrôle et la répression que dans le changement de notre regard ?

Claire Hédon est journaliste et présidente de l’association ATD Quart monde. Elle a co-écrit « Zéro chômeur ! Dix territoires relèvent le défi. »

