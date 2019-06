Insolite : La première piscine au monde avec vue à 360° sur le toit d’un building à Londres [Vidéos]

Time : 38 s / [1]

La première piscine au monde disposant d’une vue à 360 degrés sera construite à Londres

La piscine à débordement qui sera installée sur le toit du Infinity London, avec une vue à 360 degrés sur l’horizon de Londres. (CNN)

Les nageurs à la recherche de sensations fortes auront bientôt la chance de se baigner tout en défiant la mort. Les plans de construction d’une piscine à débordement sur le toit d’un gratte-ciel – avec une vue à 360 degrés sur tout Londres – sont en cours de préparation.

Les plans de la piscine de 600 000 litres et de l’immeuble de 55 étages, nommé Infinity London, ont été dévoilés par Compass Pools. Les concepteurs affirment que le concept est une première mondiale, décrivant la structure comme étant « le seul bâtiment au monde à incorporer une piscine à débordement à 360 degrés ».

La piscine sera fabriquée en acrylique moulé et sera dotée de parois et d’un fond transparents, de sorte que les visiteurs pourront voir les nageurs qui s’y baignent lorsqu’ils se trouveront en-dessous du bassin.

Pour garder une vue imprenable, aucun escalier n’est prévu à l’extérieur de la piscine ni du bâtiment. À la place, un escalier en colimaçon qui tourne et monte dans l’eau permettra aux nageurs d’accéder à la piscine, avec une vue à 360 degrés sur l’horizon de Londres. (CNN)

La piscine sera construite en acrylique moulé avec un fond et des côtés transparents. (CNN)

Les concepteurs prévoient que la piscine scintillera comme une « flambeau au sommet d’un bijou » la nuit, puisque le bâtiment sera équipé d’un jeu de lumières.

« Nous avons dû faire face à d’importants défis techniques pour ce bâtiment, le plus important étant de savoir comment accéder à la piscine. », a déclaré Alex Kemsley, concepteur et directeur technique de la piscine de Compass Pools, dans une interview publiée sur le site Web de l’entreprise.

Les gens ont également eu recours aux médias sociaux pour exprimer leurs préoccupations au sujet de la conception. « Mais… comment sortir de là ?! » a écrit une personne sur Twitter.

Une autre personne a trouvé des idées sur différentes façons d’entrer et de sortir de la piscine, avec des dessins à l’appui.

M. Kemsley a expliqué comment entrer ou sortir de la piscine.

« La solution réside dans une porte de sous-marin, jumelée à un escalier tournant en spirale qui s’élève du fond de la piscine quand quelqu’un veut entrer ou sortir – à l’avant-garde absolue de la conception des piscines et des bâtiments, un peu à la manière de James Bond en prime ! »

La piscine sera également équipée d’un anémomètre intégré afin de surveiller la vitesse du vent. L’instrument sera relié à un système de gestion du bâtiment contrôlé par ordinateur qui régulera la température de la piscine et veillera à ce que l’eau ne tombe pas dans les rues. L’eau sera chauffée à l’aide de l’énergie perdue du système de climatisation de l’immeuble.

Les concepteurs prévoient également qu’un hôtel cinq étoiles s’installera sous la piscine, dans les étages supérieurs du gratte-ciel.

La piscine à débordement permettra d’avoir une vue imprenable sur l’horizon de Londres. (Compass Pools)

La construction de la piscine pourrait commencer en 2020 si les partenaires et les entrepreneurs sont confirmés.

