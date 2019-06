Les légendes du cinéma : John Drew Barrymore

John Drew Barrymore (1932-2004)

John Drew Barrymore, de son vrai nom John Blyth Barrymore Jr., naît le 4 juin 1932 à Los Angeles, en Californie.

Fils de l’acteur John Barrymore et de l’actrice Dolores Costello, il grandit aux côtés d’un père alcoolique depuis l’âge de 14 ans. Le penchant pour l’alcool de son père se répercutera également sur sa carrière.

Issu d’une des familles royales d’Hollywood, son oncle Lionel et sa tante Ethel sont également acteurs.

Son nom lui suffit pour obtenir des rôles au cinéma mais il doit malgré tout faire ses preuves comme sa famille. Il commence en 1950 dans le film « Les Cavaliers Du Crépuscule » avec Robert Preston. Dès lors, il tourne en continu : cinq films en seulement 2 ans mais aucune star ne participe aux productions.

On sait qu’il s’est marié avec Nina Wayne (m. 1985; div. 1994) et Jaid Barrymore (m. 1971; div. 1984). Il n’eut aucun enfant avec elles.

En 1953, il se marie avec l’actrice Cara Williams jusqu’en 1960. Ils eurent un fils : John Blyth né le 15 mai 1954.

Dès lors, il suspend sa carrière jusqu’en 1955 pour s’occuper de son couple et de sa famille. Mais la naissance de son fils l’oblige à reprendre le chemin des studios pour subvenir à leurs besoins.

De 1955 à 1965, il tourne en continu sans jamais collaborer avec de très grands comédiens.

Ses plus grands films resteront : « La Cinquième Victime » (1956) de Fritz Lang, « Jeunesse Droguée » (1958), « Racket Sur New York » (1958), « La Princesse Du Nil » (1960) avec Linda Cristal et « L’Affaire Christinne Keeler » (1963).

Le 11 octobre 1960, il se remarie avec Gabriella Palazzoli mais finirent par divorcer en 1970. Ils eurent une fille : Drew.

A partir de 1965, il ralentit sa carrière et passe seulement dans deux séries télé : « Winchester ’73 » et « This Savage Land ».

En 1974 et 1975, il tourna dans deux films sans succès. Il décide de se retirer définitivement.

John Jr est décédé à 72 ans le 29 novembre 2004 à Los Angeles, en Californie.

