Connaît-on vraiment la fonction de la Pyramide de Gizeh ?! [Vidéos]

Time : 18 mn / [1]

Pour illustration

Synopsis [Traduction rapprochée] :

Les historiens traditionnels vous diront que la grande pyramide de Gizeh était un tombeau à la gloire des pharaons égyptiens. Le seul monument original qui reste des Sept Merveilles du monde d’origine, cette structure a été créée avec une précision mathématique impeccable et constitue un exploit unique et mystérieux en matière de construction et d’ingénierie.

Le seul problème : la Grande Pyramide ne présente aucune des caractéristiques des tombes : artefacts extravagants, œuvres murales ornées, entrées scellées, cercueils raffinés, voire même des momies.

Cependant, elle a été construite avec des matériaux uniques – les mêmes matériaux que ceux utilisés aujourd’hui pour la conductivité électrique. Ces faits amènent de plus en plus d’historiens à penser que les pyramides ont peut-être un objectif beaucoup plus utile…

La pyramide de Gizeh n’était pas du tout une tombe, mais une centrale électrique : elle produisait et transmettait de l’électricité à la civilisation qui les entourait. Cela semble impossible ?

Time : 22 mn 45 [Vostvfr] / [2]

Pour illustration

The truth is out there

Vidéo :

[1] Connaît-on vraiment la fonction des Pyramides ?! – Planète RAW / YouTube

[2] Pyramids True Purpose FINALLY DISCOVERED: Advanced Ancient Technology – Universe Inside You / YouTube