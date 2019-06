CATASTROPHIQUE ! 9 secondes, le temps d’attention des moins de 30 ans… [Vidéo]

Pour illustration

Dans son dernier ouvrage « La civilisation du poisson rouge » (Editions Grasset), le directeur éditorial d’Arte France, Bruno Patino cherche à comprendre comment on est quasiment tous devenus accrocs aux écrans, et quelles sont les séquelles sur notre cerveau et notre comportement…

Les écrans et les réseaux sociaux sont comme l’argent.

De remarquables serviteurs mais de bien mauvais maîtres

Ne soyons pas dominés par les écrans. Dominons-les, ce qui demande un terrible effort, tant ils ont été intrinsèquement conçus pour nous rendre dépendants et débiles !

Lorsque l’attention est à ce point réduite, on parle ici de 9 secondes, les problèmes posés sont considérables !

Comment pensez-vous que l’on puisse envoyer un homme sur la lune avec 9 secondes de capacité d’attention, de bâtir une cathédrale, ou encore d’entretenir une centrale nucléaire !!

Ces réseaux sociaux, ces écrans, portent en eux les germes d’une terrible inégalité à travers la constitution de castes. Celles des attentifs, et celles des débiles à la mémoire de poissons rouge, dé-dotés des capacités de bases de réflexion et de pensée.

Tous les enfants soumis massivement aux écrans sont condamnés à cette médiocrité intellectuelle, et à la castration de leurs possibilités, de leur potentiel intellectuel qui ne sera jamais réalisé.

Les citoyens deviendront des abrutis, uniquement dans l’émotion, dirigés par la caste supérieure, qui elle saura encore lire des livres.

