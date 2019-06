Achats, conversations privées, déplacements… Google conserve tout [Vidéo]

Pour illustration

Charlotte Gillard a voulu savoir ce que Google savait d’elle, et elle n’a pas été déçue ! Le géant américain sait tout d’elle depuis des années.

Vous pensez que Google sait beaucoup de chose à votre sujet. Vous avez raison, mais à un point que vous ignorez sûrement. Car, pour découvrir ce que ce géant du Web compile à notre sujet, il ne suffit pas de taper son nom et son prénom dans une barre de recherches. Charlotte Gillard, journaliste à France Télévisions, en a fait une démonstration édifiante.

Charlotte Gillard a demandé à Google de lui fournir ses données personnelles. En retour, elle a reçu 49 fichiers volumineux contenant une masse d’informations précises, inattendues et très personnelles. Ses déplacements, ses achats, les lieux qu’elle fréquente, ses goûts, ses centres d’intérêt… Google sait tout d’elle et en a même dressé un « profil sur mesure. » Et encore, ça peut aller plus loin. L’un de ses collègues a en effet repéré que Google avait enregistré et stocké ses conversations privées…

Time : 2 mn 55 / [1]

D’un point de vue marketing, ces données représentent une mine d’or. Mais le problème est bien plus vaste que cela : qui peut garantir que ces informations ne tomberont jamais entre des mains malintentionnées ? Personne.

Par cette expérience, Charlotte Gillard nous invite à la vigilance. Pour, vous aussi, savoir ce que Google sait de vous, rendez-vous ici.

