Starshade : le projet de la Nasa pour découvrir de nouvelles exoplanètes [Vidéos]

Plus de 4000 exoplanètes ont déjà été découvertes, mais “Starshade” pourrait aider à en trouver davantage.

Un parasol géant pour découvrir de nouvelles planètes. La Nasa souhaite lancer une mission très ambitieuse pour découvrir les exoplanètes qu’elle aurait ratées jusqu’ici, comme le montre la vidéo en tête d’article.

Surnommée “Starshade” (“ombre d’étoile”), elle impliquerait deux vaisseaux spatiaux, comme l’explique le site de l’agence spatiale américaine.

Le premier serait un télescope spatial, à la recherche de planètes en orbite autour d’autres systèmes stellaires. Le second planerait devant lui, à une distance de 40.000 kilomètres, transportant une grande surface plane réfléchissante.

Une fois activée, la surface plane se déroulerait comme une fleur en pleine éclosion. Ses “pétales” bloqueraient la lumière éblouissante d’une étoile , permettant ainsi au télescope de mieux voir les planètes en orbite.

Mais pour que la mission fonctionne, les deux vaisseaux doivent être alignés avec une précision de moins d’un mètre malgré les kilomètres qui les séparent. Si c’est un pari risqué, la Nasa pense avoir les outils et capacités nécessaires pour y parvenir.

Plus de 4000 exoplanètes ont déjà été découvertes sans l’usage de “starshade”. Cependant, elles ont seulement pu être observées grâce à des moyens indirects, comme la méthode des transits. Cette méthode permettait de voir une exoplanète au moment où cette dernière passait devant son étoile, en diminuant temporairement la lumière.

Si la mission “Starshade” est un succès, elle pourrait aussi permettre de découvrir des formes de vies extraterrestres.

