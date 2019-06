Tarte à la cerise CHIMIQUE ! [Vidéo]

Time : 32 mn 07 / [1]

J’ai décidé de refaire cette vidéo 11 ans après sa première version que j’avais publiée sur Dailymotion en 2008 et qui avait eu un très grand succès vu le sujet traité.

Après la lecture de l’excellent livre de Monsieur Claude et Lydia Bourguignon, « Le sol, la terre et les champs », je voulais partager une des dernières pages du livre concernant la recette d’une tarte à la cerise. Pour ce faire, j’ai acheté une tarte à la framboise car il est compliqué de trouver des tartes à la cerise là où je suis, et j’ai expliqué aux gens ce que contenait une tarte comme celle-ci dans le détail.

Les gens pensent que les ingrédients contenus dans la tarte à la cerise sont limités à ceux qui sont inscrits sur la boîte. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup trop d’ingrédients inscrits. Nous en sommes à près d’une quarantaine en moyenne alors qu’une petite dizaine serait amplement suffisant pour réaliser cette tarte : farine, lait, beurre, sucre, œufs, le fruit, vanille, levure…

Mais il faut aussi revenir sur la qualité de ces ingrédients, leur contamination par les différents traitements agrochimiques ainsi que leurs valeurs nutritionnelles. Pour nous aider dans cette tâche, on va utiliser l’autre excellent et indispensable livre « Additifs alimentaires Danger », de feu Corinne Gouget, que j’ai bien connue et avec qui on a réalisé certaines conférences en 2008-2009 pour présenter son travail salutaire.

Vous pouvez trouver des applications et des sites Internet qui répertorient la liste des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques utilisés par l’industrie…

