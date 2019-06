Face à la flambée des prix de l’immobilier, Berlin vote le gel des loyers pendant cinq ans [Vidéos]

Time : 1 mn 01 / [1]

C’est une première en Allemagne : les loyers vont être gelés pendant cinq ans dans la capitale pour lutter contre la flambée des prix.

La capitale allemande vient de voter le gel de ses loyers pendant cinq ans. Le but ? Endiguer la flambée de prix qui embrase le marché berlinois depuis une dizaine d’années. 1,6 million de logements seront concernés.

L’immobilier berlinois s’enflamme

La capitale européenne la plus cool d’Europe est victime de son succès. En dix ans, Berlin a vu le prix de ses loyers doubler. Si se loger y demeure moins cher qu’à Paris ou Londres , la capitale qui compte 4 millions d’habitants est devenue un laboratoire de la gentrification au niveau européen. Il devient de plus en plus difficile de trouver un appartement malgré son immense superficie (huit fois celle de Paris). Début avril, des milliers d’Allemands avaient manifesté dans la capitale et d’autres villes contre la « folie des loyers » et la spéculation immobilière.

Lors d’une conférence de presse, Katrin Lompscher, élue de la gauche radicale Die Linke chargée du dossier au sein de la municipalité a annoncé : « La mairie a décidé que les loyers ne pourront pas augmenter durant cinq ans. (…) C’est un signal clair qui a pour but de les ramener à un niveau raisonnable grâce à deux moyens : un gel des loyers et un plafonnement que nous estimons comme essentiels. »

Ce projet, soutenu par la municipalité très à gauche de Berlin, composée de sociaux-démocrates (SPD), de la gauche radicale et des écologistes vise à mettre un stop à la flambée des prix qui touche de nombreuses capitales.

Bientôt une loi d’encadrement

Le projet devrait entrer en vigueur début 2020 et concernera tous les appartements anciens du parc privé , soit 1,6 million, selon la mairie, mais les logements sociaux et les nouveaux appartements qui n’ont pas encore été loués ne seront pas visés.

Côté plafonnement, des recours seront ouverts aux locataires estimant leur loyer abusif. Si le recours est accepté, son prix pourra être abaissé au « loyer autorisé » par la loi, basé sur un indice locatif. Les locataires entrant dans un nouveau logement seront également protégés par un encadrement spécifique : le loyer ne pourra en effet pas être augmenté si le logement n’a pas subi de rénovation. Le propriétaire risquant une amende pouvant atteindre 500 000 euros en cas d’infraction.

L’élue Die Linke espère que cette initiative « serve d’exemple » partout dans le pays. En effet, Berlin, n’est pas la seule ville à faire face à la flambée des prix de l’immobilier. D’autres grandes villes comme Munich, Hambourg ou Francfort sont, elles aussi, dans le même cas.

Et outre-Rhin va-t-on s’en inspirer ?

