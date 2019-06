Les légendes du cinéma : Richard Barthelmess

Richard Barthelmess (1895-1963)

Richard Barthelmess naît le 9 mai 1895 à New York. Fils de l’actrice Caroline Harris (1867-1937).

Selon Lillian Gish, sa partenaire dans « Dans La Tourmente », « Le Lys Brisé » (1919) et « A Travèrs L’Orage » (1920) de Griffith : « Le plus beau visage jamais filmé par une caméra ».

Le 18 juin 1920, il se marie avec Mary Hay (1901-1957) pour divorcer en 1927.

L’œil noir et vif, la physionomie franche et avenante, il fut dans les années 1920 le jeune premier et le plus populaire de l’écran hollywoodien. Il doit sa renommée mondiale à son personnage du Chinois Cheng Huan dans « Le Lys Brisé » (1919) et à « Tolable David » : Médaille d’or du meilleur film produit en 1921.

Sa carrière nommée en 1928 à l’Oscar du meilleur acteur pour ses prestations dans « The Patent Leather Kid » et « The Noose » va décliner lentement dans les années 1930. Ses derniers personnages marquants sont dans « La Patrouille De L’Aube » (1931) d‘Howard Hawks, « The Last Flight », « Héros A Vendre » et « Seuls Les Anges Ont Des Ailes » (1939) avec Cary Grant et Rita Hayworth.

En 1928, il se remarie avec Jessica Stewart Sargent jusqu’à sa mort le 17 août 1963.

Il apparaît mélancolique et amer, vaincu par l’adversité en contraste avec le héros juvénile et familier de la décennie précédente.

Malgré cette carrière sinueuse, il est apparu dans 75 films avec des rôles plus ou moins importants sans compter ceux qu’il a produits.

Il a aussi la chance de tourner avec de grandes stars comme :

Henry King et Edward G. Robinson en 1923.

William Powell en 1925.

Son épouse Mary Hay en 1925.

Thelma Todd et Lorreta Young en 1928 et 1933.

Frank Lloyd de 1929 à 1930.

John Barrymore en 1929.

Constance Bennett, Howard Hawks, Douglas Fairbanks Jr en 1930.

Fay Wray et Clark Gable en 1931.

Marian Marsh, Dorothy Jordan et Bette Davis en 1932.

Cary Grant, Jean Arthur et Rita Hayworth en 1939.

Marlene Dietrich, Randolph Scott et John Wayne en 1940.

Richard n’eut aucun enfant.

Une de ses citations :

« Quand j’ai vu que mes amis gagnaient juste 7 ou 8 dollars par semaine aux banques, j’ai pensé que je devais essayer d’agir. »

Il est décédé à l’âge de 68 ans, le 17 août 1963 à Southhampton à New York d’un cancer de la gorge.

