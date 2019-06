Séismes | Earthquakes : Les tremblements de terre de 1901 à 2015 [Vidéos]

Time : 1 mn / [1]

Le studio anglais 422 South nous propose une datavisualisation de notre chère planète Terre avec tous les tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 4 qui ont frappés dans le monde durant ces 15 dernières années, depuis le début de l’année 2000 jusqu’au mois de novembre 2015.

Les points sont cumulatifs, vous pouvez donc voir les zones où l’activité du tremblement de terre est la plus constante.

Chaque point rouge représente un séisme. Plus la zone est brillante, plus le tremblement de terre est violent.

La surface du globe terrestre est composée d’une douzaine de grands morceaux. Ce sont les plaques tectoniques. Elles s’encastrent les unes dans les autres comme les pièces d’un puzzle et forment l’enveloppe superficielle de la Terre. Ces plaques se déplacent de quelques centimètres par an. Le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres, créé localement des frottements qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc de l’énergie jusqu’à la rupture brutale. C’est le séisme.

Découvrez en animation-vidéo l’origine des séismes, l’explication de la tectonique des plaques, et la définition d’un tsunami.

Une superbe animation 3D avec tous les séismes enregistrés du 01/01/1901 au 31/12/2000. La taille du cercle indique la magnitude (échelle de Richter) du séisme et la couleur sa profondeur.

