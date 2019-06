De 1911 à nos jours, découvrez les pires canicules de l’histoire de France

Canicule de 1911 : Les Parisiens déferlent dans le Bois de Boulogne à la recherche des arbres et de la fraîcheur du lac. Rights Managed/MEPL/Rue des Archives

La France a déjà connu plusieurs épisodes de canicule. Le terme canicule désigne, selon Météo-France, « Un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée ». Les seuils ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre et la chaleur doit durer au moins trois jours.

Les pics de chaleur que nous rencontrons actuellement ne sont pas les pires qu’ait connus la France. Ces vagues de chaleur font malheureusement partie intégrante de notre climat, et nous devons subir les caprices de Dame Nature.

Si les canicules sont des événements météorologiques qui ne datent pas d’hier, force est de constater que depuis quelques années, ces phénomènes s’enchaînent et deviennent de plus en plus fréquents. Si dans les années 1900 la population n’avait pas l’habitude des fortes températures, avec le réchauffement climatique, la population actuelle a pris «l’habitude» des vagues de chaleur. Bien évidemment, notre corps a toujours autant de mal à s’habituer à ces chaleurs extrêmes, notamment les plus fragiles.

Cette vague de chaleur faisant la Une de l’actualité, ladepeche.fr a décidé de s’intéresser aux pires canicules qui se sont déclarées en France depuis 1911, certaines d’entre elles ont d’ailleurs été particulièrement meurtrières.

Ce n’est pas la première fois que la France, voire l’Europe, est touchée par la canicule. Le pays a été touché à de nombreuses reprises par des vagues de chaleurs, quelques fois mortelles…

5 Juillet 1911 – 13 Septembre 1911 : La canicule meurtrière de l’été 1911

La vague de chaleur de l’été 1911 qui a frappé l’Europe a été la plus mortelle de toutes. Pendant trois mois, les températures ne sont pas descendues en-dessous de 30 degrés, provoquant le décès de 40 000 personnes en France, dont 29 000 enfants.

20 Mai 1922 – 31 Mai 1922 : Vague de chaleur en Mai 1922

Onze ans après la canicule meurtrière qui a touché la France, le pays est de nouveau victime d’une vague de chaleur insupportable. Pendant une dizaine de jours consécutifs, les températures ne descendent pas en-dessous de 30°. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Toutefois, la fin de cette « fournaise » a laissé place à de violents orages qui ont causé d’importants dégâts du Sud-Ouest à la capitale.

22 Juillet 1947 – 4 Août 1947 : Trois vagues de chaleurs à l’été 1947

Cette année-là, tout laissait croire que l’été serait chaud. Dès le printemps le pays enregistre des températures anormalement élevées. Puis, à partir du mois de juin, ça se corse : l’Europe connaît trois vagues de chaleur, du 26 au 28 juin, du 22 juillet au 4 août et du 14 au 20 août. La pire étant celle du 22 juillet au 4 août : à l’époque, on observe des records de températures, avec les 40,4° atteints le 28 juillet. Et il fait 40° dans plusieurs villes françaises. Ce sont les orages qui vont mettre un terme à la canicule, en laissant d’importants dégâts derrière eux.

22 Juin 1976 – 15 Juillet 1976 : Canicule de l’été 1976

À l’époque, 1976 est la pire canicule qu’ait connu le pays, tous les records de chaleur sont battus cette année-là. Les plus accablés sont les agriculteurs, puisque 1976 est une sécheresse historique , presque aucune goutte de pluie. Une vingtaine de départements voient également leur mortalité augmenter de près de 10%, selon Météo France.

9 Juillet 1983 – 31 Juillet 1983 : Vague de chaleur intense en 1983

Le Sud de la France est particulièrement touché par cette intense vague de chaleur. Des pics à 36° et 35° sont enregistrés, et cette chaleur exceptionnelle entraîne le décès de 4 700 personnes, dont 300 rien qu’à Marseille.

4 Août 2003 – 18 Août 2003 : La canicule meurtrière de 2003

Elle est similaire à celle de 1947, mais ses conséquences sont pires. La canicule de 2003 a marqué beaucoup de monde en France, par ses températures très élevées et malheureusement par son nombre de morts. 15 000 personnes sont décédées à cause des pics de chaleur, rien que sur la période du 4 au 18 août. Une étude de 2007 fait état de 19 490 morts sur l’ensemble de l’été 2003 en France (20 089 en Italie). Les températures dépassent les 40° à Toulouse, Bordeaux, Limoges ou encore Montauban. C’est la canicule la plus meurtrière de ces dernières décennies.

10 Juillet 2006 – 28 Juillet 2206 : La vague de chaleur de 2006

Trois ans seulement après la canicule de 2003, la France est de nouveau touchée par une vague de chaleur, et sans doute l’une des plus intenses . Les conditions étaient difficiles pour la population, et même si on est bien loin des 15 000 décès en 2003, la chaleur fait tout de même 2 000 morts. Il faisait si chaud, que la température de la mer aurait atteint 30° à Marseille.

Canicule 19 1976 : Une agricultrice de l’Orne regarde sa mare asséchée par la sécheresse le 16 juin 1976. AFP

