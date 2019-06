USA : Le Colorado commence l’été avec 60 centimètres de neige [Vidéos]

Time : 2 mn 44 [Vostvfr] / [1]

L’État du Colorado, aux États-Unis, a été touché par une tempête de neige le premier jour de l’été. Les habitants de la station de ski Steamboat Springs ont ainsi eu la surprise de se réveiller avec 60 centimètres de neige dans leur jardin.

Les précipitations risquent de continuer jusqu’à dimanche.

D’après Gene Norman, météorologue pour CNN, de telles chutes de neiges sont rares dans la région en été. La dernière fois que la ville a été touchée par des précipitations hivernales tardives, c’était le 17 juin 1928.

Quoi qu’il en soit, les habitants n’ont pas eu l’air dérangés par la météo. Ils sont en effet nombreux à avoir partagé des images de cette “surprise blanche” sur les réseaux sociaux.

Ces étranges chutes de neige sont en partie dues au fait que l’atmosphère est plus chaude et plus humide qu’à l’accoutumée. Au sol, il fait trop chaud pour que les chutes de neige ne tiennent, mais ce n’est pas le cas dans les régions montagneuses.

