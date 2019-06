Un stratovolcan vient d’éjecter un nuage de cendres si grand qu’il peut être vu depuis l’espace

Un nuage de cendres et de fumée géant en forme de champignon s’est élevé d’un volcan situé sur une île de l’océan Pacifique, et un astronaute se trouvant à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a pu capturer une vue spectaculaire de l’événement.

Il s’agit du volcan Raikoke, situé sur les îles Kouriles, un archipel d’îles volcaniques entre la péninsule du Kamtchatka en Russie et l’île de Hokkaido au Japon.

Le 22 juin 2019, vers 4 heures du matin (heure locale) le NASA Earth Observatory a rapporté que le volcan Raikoke a explosé pour la première fois depuis 1924 , expulsant un panache très dense et visible depuis l’ISS. Cet énorme panache s’étendait à une altitude d’environ 13 kilomètres !

Le volcan Raikoke, qui est entré en éruption pour la dernière fois en 1924, a émis un énorme panache de cendres le 22 juin dernier. | NASA Earth Observatory

Dans la zone la plus haute d’un panache volcanique, la densité du nuage de cendres s’égale avec la densité de l’air qui l’entoure. Selon la NASA, c’est pour cette raison que la montée du panache dans les airs est lente, puis s’arrête. Des ondes de gravité circulaires sont même visibles dans la partie supérieure et aplatie du panache.

Comme la photo capturée depuis l’ISS est prise avec un certain angle (et non parfaitement au-dessus du volcan), la hauteur impressionnante, la structure et la forme du panache de cendres sont visibles (tout comme son ombre). Sur l’image, les grappes de nuages blancs lumineux sont dues à la condensation de la vapeur d’eau, « ou alors il pourrait s’agir d’un panache montant, généré par l’interaction entre le magma et l’eau de mer, car Raikoke est une petite île et le magma s’écoule directement dans l’eau. », a déclaré Simon Carn, volcanologue à la Michigan Technical University.

Les vents de tempête dans le Pacifique ont poussé les cendres de l’éruption de Raikoke vers l’est. À noter qu’en haut du panache, se trouve la mer de Okhotsk, et la terre verte que nous apercevons est la Russie. Crédits : NASA Earth Observatory

À noter que Raikoke est un stratovolcan (ou volcan composite), ce qui signifie que sa structure est constituée de l’accumulation de coulées de lave, de tephras et/ou de pyroclastites au cours des différents stades éruptifs. Selon le programme mondial de volcanologie du National Museum of Natural History, le volcan a atteint 551 mètres (au-dessus du niveau de la mer), et avant l’éruption de 1924, sa dernière activité remontait à 1778.

Une autre image capturée par satellite le 22 juin 2019 montre des concentrations denses de cendres sur la moitié ouest du panache. « En plus des cendres, l’éruption de Raikoke a également libéré un panache de dioxyde de soufre qui se trouve à présent dans la stratosphère. », a déclaré Carn.

Article :

Trustmyscience