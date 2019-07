D’étranges vagues bleues fluorescentes s’abattent sur les côtes de la mer du Nord [Vidéos]

Time : 1 mn 06 / [1]

En Belgique et aux Pays-Bas, l’eau devient bleue phosphorescente.

Ce phénomène, qui offre un spectacle rare et magnifique à la plage et sur les réseaux sociaux, est tout à fait naturel. Explications.

Depuis quelques nuits, sur les côtes belges et néerlandaises, la mer se pare d’une incroyable couleur bleue phosphorescente, offrant un spectacle tout à fait surprenant et somptueux. Lumière sur un phénomène extraordinaire et, pourtant, 100% naturel.

Le spectacle n’en finit plus d’alimenter les réseaux sociaux en photos et en vidéos toutes plus belles et inattendues les unes que les autres. Elles ont été prises ces derniers jours sur les plages des Pays-Bas ainsi que du côté de Knokke, en Belgique. On y observe une mer d’un bleu qui semble venu d’ailleurs.

Time : 14 s / [2]

Een schitterend gezicht was het vannacht aan de kust: de zeevonk was samen met de lichtende wolken nachtwolken te zien. Foto’s en uitleg: https://t.co/mrorquEvP4 pic.twitter.com/Ye4toZzxit — RTL Nieuws (@RTLnieuws) June 30, 2019

Baptisé blue tears (les larmes bleues), ce phénomène magnifique s’explique par la présence du noctiluca scintillans, une algue unicellulaire et bioluminescente qui attire ses proies grâce à la lumière.

La présence de cet organisme est sans danger pour l’homme. Mais sa prolifération n’est pas souhaitable pour autant. Les explications du magazine GEO, dans un article consacré aux blue tears en Chine : « Le problème est que ce phénomène de « blue tears » n’est pas sans danger pour les écosystèmes. Il traduit une prolifération de ces petits organismes qui se nourrissent d’algues. Or, lorsque les N. scintillans se nourrissent, ils libèrent des substances toxiques qui empoisonnent les eaux alentours. En outre, ils respirent l’oxygène présent dans les eaux jusqu’à en priver les autres créatures marines. »

Ce phénomène s’était également produit en mer de Chine.

Time : 48 s / [3]

Des images captivantes…

