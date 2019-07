La photosynthèse [Vidéo]

Time : 2 mn 58 / [1]

Les humains et les animaux auraient bien du mal à survivre sans l’oxygène généré par les plantes. Ce gaz est le fruit d’une réaction chimique nommée photosynthèse, qui a lieu au cœur de ces végétaux.

Qu’est-ce que la photosynthèse ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos plantes vertes ou vos légumes du potager avaient besoin d’eau et de lumière pour pousser ? La réponse tient en un mot : la photosynthèse. Nous vous proposons de découvrir en quoi consiste ce processus de croissance commun à tous les végétaux chlorophylliens.

Quel est le principe ?

La photosynthèse (mot dérivé du grec phos, « lumière ») est le processus qui permet aux végétaux chlorophylliens (à feuilles vertes) de se développer en utilisant l’énergie de la lumière, ainsi que le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et l’eau présente dans le sol.

Pour que ce processus puisse avoir lieu, 4 conditions doivent être réunies :

La présence de chlorophylle.

La présence de dioxyde de carbone (CO2).

La présence d’eau transportée par la sève des racines vers les feuilles.

La présence de la lumière sur le végétal.

Comment ça marche ?

La photosynthèse se déroule dans les cellules à pigment chlorophyllien , chez les végétaux mais aussi chez certaines algues et certaines bactéries.

Chez les plantes, ce processus a lieu principalement au niveau des feuilles, et plus précisément dans les chloroplastes.

Grâce à l’énergie lumineuse, l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2) sont décomposés.

Il en résulte la fabrication de glucides, dont une partie fournit à la plante l’énergie dont elle a besoin pour se développer, tandis qu’une autre partie de cette énergie est stockée dans les grains.

Au cours de ce processus, la plante produit aussi de l’oxygène, qu’elle rejette dans l’atmosphère pour le plus grand bénéfice de l’homme.

Quelle est l’équation correspondante ?

La photosynthèse est une réaction biochimique que l’on peut résumer sous forme d’équation :

6 CO2 + 12 H2O + énergie lumineuse → C6H12O6 (glucose) + 6 O2 + 6 H2O

Comme on trouve de l’eau des deux côtés de l’équation, on peut la simplifier de la manière suivante :

6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse → C6H12O6 + 6 O2

Cela signifie qu’il faut six molécules de dioxyde de carbone et six molécules d’eau pour synthétiser une molécule de glucose, tout en rejetant six molécules d’oxygène dans l’atmosphère, et tout cela grâce à l’énergie lumineuse.

Ce processus se déroule en fait en deux étapes, dont la première nécessite de la lumière et la deuxième (appelée « cycle de Calvin ») :

12 H2O + lumière → 6 O2 + énergie chimique (24 H)

6 CO2 + énergie chimique (24 H) → C6H12O6 + 6 H2O.

Quelles conséquences ?

Il est important de connaître le mécanisme de la photosynthèse pour prendre soin de vos plantes. Désormais, vous savez pourquoi :

1- Elles ont besoin de lumière et d’arrosage.

2- Il faut nettoyer ses plantes vertes régulièrement (la présence de poussière sur les feuilles pouvant nuire aux échanges feuille/atmosphère).

Plus globalement, en libérant de l’oxygène dans l’atmosphère, la photosynthèse a rendu possible l’évolution des êtres vivants vers des formes de vie plus complexes.

Aujourd’hui encore, c’est elle qui maintient constant le taux d’oxygène dans l’atmosphère terrestre, un élément essentiel à la vie sur Terre. C’est pourquoi les forêts sont appelées « le poumon vert de la planète ».

