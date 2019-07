Piercings infectés : Cette femme a vu d’énormes excroissances apparaître à ses oreilles [Vidéo]

Âmes sensibles s’abstenir

Une jeune femme a vu d’énormes excroissances apparaître sur ses oreilles quand ses piercings se sont infectés. Elles étaient si lourdes qu’elles lui donnaient des maux de tête et des vertiges. Jennifer, âgée de 29 ans, s’est fait percer les oreilles il y a 11 ans. C’est une procédure que de nombreux adolescents subissent chaque jour sans problème.

Cependant, dans le cas de Jennifer, elle a commencé à souffrir de quatre excroissances douloureuses aux oreilles à la suite d’une infection. Craignant que les bosses ne cessent de croître, Jennifer a décidé de demander conseil au Dr. Sandra Lee quand d’autres médecins lui ont annoncé qu’ils ne pouvaient rien faire pour l’aider.

Après avoir examiné Jennifer, le Dr. Lee lui a donné un diagnostic de chéloïdes [1] extrêmes, un type de cicatrices en relief pouvant survenir après de légers dommages cutanés. Par exemple, avec des taches d’acné ou lorsque vous faites percer une partie de votre corps.

Le Dr. Sandra Lee a averti Jennifer que ses oreilles pourraient ne pas sembler « normales » après la chirurgie et l’a également prévenue de la possibilité que ses cicatrices chéloïdes réapparaissent.

La chirurgie était loin d’être simple. Le Dr. Lee a dû retirer davantage de tissu auriculaire qu’elle avait initialement prévu. De plus, elle a dû procéder à une greffe de peau pour remodeler l’oreille gauche de Jennifer.

Lorsque le Dr. Sandra Lee a réussi à enlever les chéloïdes, elle a constaté qu’elles pesaient près de 28 grammes. Le Dr. Lee les décrit comme « probablement les plus grosses chéloïdes que j’ai jamais vues ».

Jennifer suit actuellement une radiothérapie afin d’éviter que les chéloïdes réapparaissent. « Tout a changé en mieux. », a déclaré Jennifer à The Sun. « Je n’ai plus de maux de tête ni de vertige. Je n’ai plus besoin de me cacher. Le Dr. Lee m’a donné un avenir. Elle m’a sauvé. »

Time : 42 mn 53 [Vostvfr] / [1]

Complications liées aux piercings des oreilles

Les complications liées aux piercings des oreilles sont fréquentes, en particulier lors de l’utilisation du pistolet pour la mise en place du piercing. Elles regroupent l’infection mineure, la réaction allergique, l’abcès, la formation de chéloïdes (cicatrice volumineuse) et la déchirure du lobe de l’oreille. Les piercings du cartilage de l’oreille présentent une moins bonne cicatrisation et un risque infectieux élevé. En effet, cette partie de l’oreille comporte peu de vaisseaux sanguins. Les infections se traitent par antibiotiques la plupart du temps, mais nécessitent parfois un geste chirurgical.

Jennifer / Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chéloïde

https://www.ipnoze.com/femme-excroissances-oreilles-piercings-infectes-jennifer/

Vidéo : https://www.thesun.co.uk/fabulous/9443451/woman-huge-growths-infected-ear-piercings/

https://www.planetesante.ch/Magazine/Autour-de-la-maladie/Hepatite/Risques-lies-aux-piercings-mythe-ou-realite

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7217051/Dr-Pimple-Popper-removes-huge-lumps-woman-decade-ear-piercing.html

Article :

Ipnoze / The Sun

Vidéo :

[1] Dr. Pimple Popper S03E01 Sleepless in Steatocystoma – The Family Business / YouTube

Note :

[1] Une chéloïde, ou cicatrice chéloïdienne, est une forme de cicatrice résultant d’une excroissance du derme au niveau d’une blessure guérie.