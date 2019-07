Découvrez cette magnifique Mustang des années 60 équipée d’un moteur électrique [Vidéos]

Time : 1 mn 02 / [1]

Sous son capot, cette magnifique Mustang des années 60 cache un moteur électrique

Le charme d’un modèle culte couplé à la modernité

Depuis fin 2018, le monde des Muscle Car connaît une vraie révolution. Aujourd’hui Charge Automotive, une marque britannique, ajoute sa pierre à l’édifice en dévoilant une Mustang électrique. Un bijou mêlant design culte et consommation plus écologique.

Pour beaucoup, conduire une Mustang est un rêve. Cependant, malgré sa renommée, la voiture est souvent inaccessible car trop chère et très gourmande en essence. De plus en plus d’entreprises cherchent donc à moderniser ce modèle ainsi que l’ensemble des Muscle Car. Charge Automotive en fait partie. Il y a peu, l’entreprise a présenté sa Ford Mustang modifiée. Celle-ci a en effet une particularité : sous son châssis d’époque, on trouve un moteur électrique.

Ce moteur permet au conducteur d’atteindre une vitesse maximale de 240km/h. Il peut passer de 0 à 100 en moins de 4 secondes et la batterie offre une autonomie de 320km. Si ses performances sont un peu faibles par rapport aux autres véhicules électriques sur le marché, elle offre aux fans de Muscle Car la vitesse et le plaisir de conduite d’un modèle classique.

Quelques modifications esthétiques ont été faites sur la voiture. On note la présence du logo de Charge, de nouveaux phares avant et arrière ainsi que l’absence de pot d’échappement . Si vous avez les moyens de vous offrir ce bijou (on vous envie !), ne traînez pas car les précommandes sont déjà ouvertes ! Cette Mustang électrique ne sera produite qu’à 499 exemplaires et sera proposée à 334 000 euros.

