Les plus vieilles vidéos de Paris ! [Vidéos]

Time : 7 mn 40 / [1]

Time : 5 mn 58 / [2]

Time : 8 mn 01 / [3]

Un montage des plus vieilles vidéos de Paris

.

Pour illustration

La vidéo présente :

24 photos vintage d’endroits reconnaissables de Paris entre 1877 et 1900.

L’ajout de dates et de cartes pour montrer où la caméra se trouvait.

Une comparaison côte-à-côte incroyable avec des images récentes prises exactement du même endroit.

Le clip vidéo qui est la séquence la plus ancienne de Paris ayant survécu et datant de 1887.

La société de production de films historiques Yestervid vient de sortir sa dernière vidéo, « Les plus vieilles images de Paris ».

La vidéo met en scène une collection à couper le souffle des plus vieilles images de divers endroits de la magnifique capitale de la France. Ce film unique inclut également des cartes et des images récentes en montrant des comparaisons côte-à-côte des anciennes et des récentes.

Pourquoi faire ce film ?

Ce film est la troisième partie d’une trilogie de films sur New York, Londres et Paris.

A notre connaissance, un projet de cette nature et d’une telle dimension factuelle n’a jamais été entreprit.

Nous aimons aussi la sensation de voir des chevaux tirer des charrettes et des gens, ainsi que les vieux bâtiments.

La nostalgie vous fait réfléchir sur votre vie et vous laisse avec un sentiment d’émerveillement car fondamentalement, c’est votre histoire.

Comment et quand la vidéo a-t-elle été produite ?

En Juin et Juillet 2015, nous nous sommes mis à la recherche d’images anciennes que nous avons pu rassembler de plusieurs sources crédibles. Les clichés récents ont ensuite été recréés depuis l’endroit d’origine.

Les images ont été éditées, arrangées par emplacement et datées. Les cartes, les photos, et une nouvelle bande sonore ont été ajoutées.

Qui est Yestervid ?

Une société de production de films qui est spécialisée dans les films et images d’antan.

Nous nous plongeons profondément dans le passé pour trouver les meilleures histoires humaines et d’incroyables joyaux de nostalgie, puis nous les remettons au gout du jour pour les nouvelles générations.

Nos films plaisent à tous ceux qui ont un amour pour la nostalgie, la culture, et l’histoire.

De quoi faire rêver, non ?

The Oldest Footage Of Paris Ever

Historical film production company Yestervid have released their latest video, ‘The Oldest Footage of Paris’.

It features a stunning collection of the oldest footage of various places around the great city of Paris. The unique video also includes maps and new footage showing side-by-side comparisons of the old and new.

The video features :

– 24 vintage shots of recognizable places in Paris from 1877-1900.

– Added dates and maps to show where the camera was.

– Amazing side-by-side or fade comparisons with modern footage of exactly the same spot.

– The clip that is the oldest surviving footage of a known location in Paris – a historic gem from 1887.

The video has French titles, but is fairly self explanatory for non-French speakers.

Why make this film ?

As far as we know, a project of this nature and factual depth has never been undertaken.

We also love the feeling of seeing the horse drawn carts, people and old buildings.

Nostalgia makes you reflect on your own life and leaves you with a sense of wonder because essentially, this is your story.

How and when was the video produced ?

In June and July 2015, old footage was researched and collected from various credible sources. The original shots were then recreated by visiting sites across Paris. The footage was carefully matched up, arranged by location, dates and other facts were researched, maps and some great photos were added, and it was finished off with a classy soundtrack.

Who is Yestervid ?

A film production company that specialises in the films and footage of yesteryear.

We dive deep into the past to find the best human stories and amazing nostalgic gems, and then we spice them up for a new generation.

Our films are enjoyed by everyone with a love of nostalgia, culture and history.

Pour illustration

Source :

http://yestervid.com/

Vidéo :

[1] Oldest Footage Of Paris Ever – Yestervid / YouTube

[2] Late 1890s – A Trip Through Paris, France (speed corrected w/ added sound) – guy jones / YouTube

[3] 1927 – A Trip Through the Streets of Paris (speed corrected w/ added sound) – guy jones / YouTube