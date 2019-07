Accident d’une Batmobile près de Dunkerque [Vidéos]

Pour illustration

Après le crash de la Batmobile avec une Renault Scenic à Téteghem, le Youtubeur Sébastien Delanney s’explique.

La Batmobile et la Scenic accidentées samedi à Téteghem. / © Capture d’écran YOUTUBE / SEB DELANNEY

Dans une vidéo postée ce mardi soir, le Youtubeur franco-britannique Sébastien Delanney se défend de toute responsabilité dans l’accident survenu samedi à une sortie d’autoroute de Téteghem, près de Dunkerque, entre la Lamborghini « customisée » en Batmobile qu’il conduisait et une Renault Scenic.

« C’était un accident assez grave quand même, on a eu de la chance de s’en sortir avec quelques blessures, égratignures… », commente, sur sa chaîne YouTube aux 100 000 abonnés, Sébastien Delanney, trois jours après son accident au volant d’une Lamborghini « customisée » en Batmobile, survenu à une sortie de l’A16, sur la commune de Téteghem, près de Dunkerque.

Samedi dernier, ce Youtubeur franco-britannique de 22 ans avait quitté Londres à bord de cet étrange et luxueux bolide appartenant à deux frères saoudiens pour se rendre au rassemblement Cars & Coffee Benelux à Soest, près d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Le tout accompagné par deux autres Lamborghini Aventador SV.

Dans sa vidéo publiée ce mardi, il montre son périple sur les autoroutes anglaises, son passage sous la Manche à bord du Shuttle d’Eurotunnel, puis son arrivée à Calais, où la Batmobile a capté l’attention de nombreux passants.

Time : 17 mn 26 / [1]

Sébastien Delanney montre aussi des motards de la police qui stoppent le véhicule à une sortie de l’A16, pour le contrôler à l’approche de Dunkerque, et qui finissent par prendre la pose dans l’habitacle, au cours d’une petite séance photos improvisée. Ces policiers escortent ensuite la Batmobile jusqu’à l’autoroute pour qu’elle reprenne son chemin vers la Belgique et les Pays-Bas.



« C’est juste pas de bol »

Mais le Youtubeur doit alors retrouver les deux Lamborghini qui l’accompagnaient et qui, elles, n’avaient pas été arrêtées par les forces de l’ordre. C’est alors que survient l’accident à la sortie 63 de Téteghem. De ce crash, il ne montre qu’un long son de klaxon, l’habitacle ouvert et lui-même se plaignant d’une douleur à la main et au pouce, filmé par son passager.

« On arrive au stop, moi je m’arrête, pied sur le frein, on n’était pas du tout en train de bouger, on était au stop, complètement arrêté et d’un coup, bam ! », assure-t-il, se dédouanant de toute responsabilité dans le choc violent survenu avec une Renault Scenic noire qui arrivait sur sa gauche, dont il montre l’avant-droit doit enfoncé et les airbags déclenchés.

Time : 13 s / [2]

« On était tout seul et la Renault Scenic nous est entrée dedans. », accuse-t-il. « On était arrêté à un stop. », insiste-t-il. « Je ne vais pas rentrer dans tous les détails avec ce qui s’est passé avec le monsieur, lui allait bien, il n’avait pas de passager dans la voiture, ce qui était super important. Et le plus important, c’est qu’il aille bien. Nous, on sait qu’on n’a rien fait de mal, on était juste arrêté à un stop. C’est juste pas de bol ».

Samedi, une source policière nous avait indiqué que la Batmobile s’était engagée sur la D4 (rue de la 32e Division d’Infanterie) après le stop et que la collision avec la Scenic était survenue à ce moment-là. « Banal accident face à une pente avec mauvaise visibilité pour la Renault et très mauvaise visibilité pour la Batmobile vue sa configuration. », conclut de son côté Franck Dhersin, le maire de Téteghem.

Le conducteur de la Scenic contredit sa version

Le conducteur de la Scenic – qui nous a contactés depuis la parution de cet article – dément catégoriquement la version du Youtubeur. « Ce qu’il dit est totalement faux, car les débris se trouvent au milieu de la rue. », se défend Pierre, un Dunkerquois de 60 ans. « Il n’y a aucun débris derrière la ligne de stop. (…) Il ne m’a absolument pas vu. C’est impossible qu’il soit resté à l’arrêt derrière le stop, car j’arrive sur sa gauche et je le prends sur le côté droit. J’ai uniquement touché sa roue droite. » (Lire son témoignage complet).

La Batmobile de Sébastien Delanney accidentée ce samedi à Téteghem. / © LR

Dans une précédente vidéo postée avant l’accident, Sébastien Delanney reconnaissait lui-même « qu‘un des problèmes, c’est la visibilité dans cette voiture ».

Time : 5 mn 31 / [3]

Cette Batmobile est une Lamborghini Gallardo à moteur V10, « customisée » par un atelier suédois à la demande de deux frères saoudiens, Sultan et Talal Al-Saud, fondateurs du Team Galag. Un modèle unique dont le prix est inestimable…

© LR

« Je ne suis pas sûr encore de ce qui va se passer avec la voiture. », indique Sébastien Delanney dans sa vidéo. « Ce n’est pas ma voiture, c’est la voiture de Team Galag, donc bien sûr hyper triste pour eux. Ce n’est pas facile, mais eux ont été très aimables, ils ont compris : « Ce n’est pas de votre faute, c’est le risque qu’il y a lorsque vous êtes sur la route ». On verra ce qui se passe, si la voiture va être reconstruite, c’est complètement à eux de voir ». Après l’accident, la Batmobile a été évacuée par un dépanneur de Socx, près de Dunkerque, où elle se trouve encore.

Time : 11 mn 05 / [4]

Dans sa vidéo, Sébastien Delanney a par ailleurs démenti être le petit-fils du pilote de rallye Jean Ragnotti, dont il avait été le co-pilote lors du Montecarlo Historique en 2017. Le facétieux « Jeannot » l’avait pourtant présenté comme tel auprès du journal La Provence.

Le jeune Youtubeur est en fait le fils de Laurent Delanney, ex-dirigeant de l’Association of Tennis Professionals (ATP) en Europe et responsable sponsoring et partenariats de la prestigieuse marque suisse de montres Rolex.

