Les drones lance-flammes débarquent… [Vidéo]

Ils sont conçus pour éliminer les nids d’insectes mais les usages potentiels de certains acheteurs pourraient inquiéter…

Des drones lance-flammes bientôt en vente aux États-Unis…

Pour illustration

Les drones sont capables de filmer, de protéger les cieux des villes et même de livrer des objets. Mais bientôt, ils seront capables de cracher du feu. Une entreprise américaine prévoit de commercialiser un drone lance-flammes à monter soi-même.

Transformer un drone en dragon

Les pilotes savent qu’il est possible de mettre quelques accessoires sur son drone pour le rendre plus performant. On peut ainsi modifier son drone en lui ajoutant un tracker GPS, un nouveau moteur ou même un parachute. Toutefois, des bricoleurs s’amusent à customiser leurs drones en y ajoutant des éléments plus insolites.

Aux Etats-Unis, un adolescent avait ainsi créé un drone armé. Selon l’équipement qui était attaché, il pouvait tirer avec un pistolet semi-automatique ou cracher du feu via un lance-flammes. Cette deuxième option a inspiré une entreprise qui a créé le premier lance-flammes pour drone.

Ce lance-flammes permet notamment de brûler des nids de guêpes © Youtube / ThrowFlame

L’entreprise a pensé à tout

L’entreprise spécialisée dans le lance-flammes Throwflame a mis au point le tout premier accessoire de ce type pour drone. Pensé pour les professionnels et les travaux en extérieur, il peut permettre de brûler des plantes ou des nids de guêpes à distance.

Le TF-19 Wasp se fixe sur un drone et peut ensuite cracher du feu pendant environ 100 secondes . L’accessoire inclut un réservoir d’une contenance d’environ 3,8 litres.

Si monter soi-même le drone ne convient pas aux clients, Throwflame a pensé à une autre option. Ceux qui le souhaitent peuvent commander des drones sur mesure déjà montés avec l’accessoire en question. Cependant, leur prix peut aller de 1 000 à plus de 10 000 dollars (de 890 à plus de 9 000 euros) en fonction des options choisies.

Enfin, pour ceux qui possèdent déjà un drone et qui ne veulent que l’extension lance-flammes, elle est déjà disponible sur le site du fabricant pour la modique somme de 1 500 dollars (environ 1330 euros)…

Il va sans dire qu’il est strictement interdit en France de posséder un engin pareil, même dans un cadre professionnel.

Le réservoir glisse facilement sous la structure du drone © Youtube / ThrowFlame

À la rédaction, nous sommes dubitatifs. Les drones s’arment de plus en plus dans le monde, et bien qu’ils représentent des avantages tactiques importants pour l’armée, on se demande s’il est bien raisonnable de vendre des drones capables d’une telle destruction à n’importe qui sur Internet. On connait trop bien l’imagination des hommes pour croire que l’usage de ces lance-flammes se confinera exclusivement à des insectes…

Pour illustration

