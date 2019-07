Les légendes du cinéma : Wallace Beery

Wallace Beery (1885-1949)

Wallace Beery naît le 1er avril 1885 à Kansas City, dans le Missouri.

Frère de l’acteur Noah Beery.

Il débute dans un cirque et chante à Broadway. En 1913, il joue dans divers et nombreux courts métrages comiques. Wallace Beery devient rapidement un des plus célèbres vilains du cinéma. Dans « Les Mendiants De La Vie », il se transforme en la brute au grand cœur et se hisse aux premières places du box-office !!

Le 27 mars 1916, il épouse l’actrice Gloria Swanson (1897-1983) jusqu’en 1919. Ils n’eurent aucun enfant.

Le 4 août 1924, il se marie avec Rita Gilman jusqu’au 1er mai 1939. Ils eurent une fille : Carole Ann.

Beery obtient l’oscar du meilleur acteur pour son interprétation du boxeur déchu de « The Champ » (1931). En 1934, il est récompensé par le Prix de l’interprétation pour son rôle de Pancho Villa dans « Viva Villa » avec Fay Wray au Festival de Venise.

Acteur passionné par son art et son talent, il aura tourné dans pas moins de 230 films et courts-métrages, réalisé 2 films et écrit 4 scénarios sur une période de 36 ans !!

Il aura notamment jouée dans « L’Oiseau Bleu » (1918), « Le Dernier Des Mohicans » (1920), « La Marchande De Rêves » (1920) de Tod Browning, « Le Monde Perdu » (1925) (1ère version de Jurassique Park), « The Big House » (1930), « Tribunal Secret » (1931) et le plus connu de tous « Grand Hôtel » (1932) d’Edmung Goulding.

Ce dernier film réunira les plus grandes stars de la MGM à l’époque et, pour des raisons budgétaires, sera tourné en un mois comme prévu . Greta Garbo, Joan Crawford, John et Lionel Barrymore se sont réunis pour offrir un casting luxueux à leur public : le film fut un des meilleurs de l’année 1932 !

A partir des années 40, Wallace Beery commence à espacer ses apparitions suite à des problèmes de santé qui commencent à apparaître pour son âge. Sa dernière apparition sera lors du film « Big Jack » (1949).

Wallace Beery est décédé d’une crise cardiaque le 15 avril 1949 à 64 ans à Beverly Hills, en Californie.

