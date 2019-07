La double causalité, le temps, le hasard… et la science – Philippe Guillemant [Vidéo]

Time : 2 h 14 mn / [1]

La Double Causalité est le concept fondateur d’une Théorie de la Synchronicité qui fait émerger naturellement la notion d’Esprit d’une nouvelle conception du temps impliquant un processus subtil de co-création [1] de l’univers. Il s’agit donc d’une théorie métaphysique, mais elle est fondée sur une hypothèse scientifique – l’indéterminisme macroscopique – qui ouvre un large champ des possibles à notre futur et qui fait l’objet de travaux de recherche de son auteur afin de la valider dans le cadre de la physique de l’information. Elle pourrait ainsi devenir une théorie scientifique si cette hypothèse était reconnue comme recevable par la science ce qui, dans un cadre qui inclut la physique quantique, semble devenir de plus en plus probable. La Théorie de la Double Causalité (TDC) s’intéresse aux mécanismes d’une seconde causalité (= rétrocausalité ou causalité rétrograde, récemment envisagée par Stephen Hawking : nous créons la réalité [passée] par notre observation) qui serait capable d’expliquer de nombreux phénomènes étranges comme la synchronicité, les coïncidences extraordinaires et certaines intuitions salutaires. Elle a été présentée à l’origine dans un livre intitulé « La Route du Temps » qui est à la fois un roman initiatique et un essai de vulgarisation scientifique . La TDC synthétise en effet différents enseignements de la physique moderne dans des domaines aussi variés que la théorie du chaos, la mécanique quantique, la théorie de la relativité, la physique statistique et plus récemment, la physique de l’information.

La TDC reste toutefois assujettie aux deux autres hypothèses suivantes qui reçoivent des avis partagés :

L’authenticité de notre libre arbitre : notre liberté n’est pas une illusion, nous faisons réellement des choix dans nos vies qui ne dépendent pas que du passé.

L’omniprésence du futur : l’univers est déjà réalisé – partiellement – dans notre futur, selon des versions multiples permettant à notre destin de changer.

Ces deux hypothèses conduisent à faire émerger le rôle très important de l’intention authentique (libre) dans la réalisation d’un destin individuel. Le pouvoir de l’intention réside dans la capacité d’un être humain à relever instantanément les probabilités d’occurrence d’un destin choisi, au dépend d’un autre destin devenant alors moins probable. Tous les futurs potentiels d’un individu ou d’une collectivité évoluent simultanément en fonction de leurs probabilités à l’intérieur d’un « Arbre de Vie » personnel ou collectif.

La seconde causalité, inverse de la causalité habituelle ou encore rétrocausale, nous explique comment certaines causes peuvent parfois dériver de leurs effets, alors que les effets sont censés habituellement dériver des causes. Il s’agit d’une influence du futur sur le présent [2], qui n’est possible que dans un univers déjà réalisé où un déterminisme inversé est à l’œuvre, analogue à la cosmologie top-down de Stephen Hawking.

Il s’ensuit que les probabilités d’occurrences de certains effets, une fois grandies par l’intention, peuvent remonter le temps pour augmenter dans notre futur immédiat les probabilités d’émergence d’opportunités qui semblent en être les causes. Cela se traduit par des coïncidences ou par la manifestation d’un hasard synchrone chargé de sens et d’autant plus surprenant qu’il laisse penser avec force à l’influence d’un certain « état d’esprit ». La TDC confirme la justesse de cette intuition d’un lien acausal entre l’état d’esprit et certains évènements à travers les synchronicités, lien initialement introduit par Wolfgang Pauli (Prix Nobel de Physique) et Carl Gustav Jung.

Le point le plus intéressant de la Théorie de la Double Causalité est qu’elle se présente comme une théorie expérimentalement vérifiable, à la fois scientifiquement et sur le plan personnel. L’influence du futur sur le présent (ou rétrocausalité) a par exemple fait l’objet d’une expérimentation scientifique publiée dans une revue à comité de lecture, et la production volontaire de synchronicités a été vécue par l’auteur à l’occasion de plusieurs avalanches de coïncidences (voir certains extraits de son livre) dont certaines peuvent être considérées comme des preuves directes de la seconde causalité rétrocausale. En nous expliquant comment nous pouvons mentalement provoquer les coïncidences, et même en faire bon usage, Le livre « La Route du Temps » nous montre aussi de quelle façon la TDC peut se prêter à des expériences reproductibles.

La TDC permet de lever également le voile sur beaucoup d’autres phénomènes mystérieux qui traversent les siècles en défiant la raison humaine.

Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut de Physique du Globe. Il est Docteur en Physique du Rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS où il est Ingénieur de Recherche Hors Classe.

Spécialiste d’intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur la création de deux entreprises innovantes licenciées par le CNRS (UMR 7343, laboratoire IUSTI de Polytech’ Marseille) : Synapsys et Uratek, qui lui ont valu plusieurs distinctions dont le Cristal du CNRS.

Ses brevets et publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l’information dérivées de la théorie du chaos, qu’il a appliqué à la reconnaissance de formes, à l’analyse des mouvements des yeux et à la caractérisation de l’activité cérébrale EEG (calcul du niveau d’éveil).

En complément de son activité technologique, il mène aujourd’hui une recherche beaucoup plus fondamentale en physique de l’information. Recherches qui, en partant du concept de l’indéterminisme macroscopique visent à mettre en évidence les limites du chaos déterministe et à réviser notre conception classique de l’espace-temps.

Il est l’auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre et présenté dans son livre “La Route du Temps” (Le Temps Présent, 2010). Ce modèle conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable « pont » entre la Science et la Spiritualité.

https://guillemant.net/

http://www.doublecause.net/

http://www.cnrs.fr/fr/personne/philippe-guillemant

https://www.inrees.com/soutien/Guillemant-Philippe/

[1] CAUSE#1: PHILIPPE GUILLEMANT, LA DOUBLE CAUSALITÉ, LE TEMPS, LE HASARD… ET LA SCIENCE – BAM INVESTIGATIONS / YouTube

[1] Processus subtil de co-création : Compte tenu de l’indéterminisme de la mécanique temporelle, ce n’est pas un seul univers mais une infinité d’univers parallèles (multivers) qui sont potentialisés dans le futur. La fonction de chaque être – observateur ou capteur – de l’univers est de contribuer à choisir en conscience pour son futur sa réalité propre à vivre, au sein d’un unique univers qui en résulte au niveau collectif.

[2] Influence du futur sur le présent : la possibilité d’une telle influence a fait l’objet de plusieurs publications scientifiques sérieuses en physique, s’agissant essentiellement des travaux sur la rétrocausalité, voir par exemple les fameuses communications de Mathew Leifer et Huw Price sur la rétrocausalité quantique ou les publications d’illustres physiciens comme Yakir Aharonov et Holger Bech Nielsen: Y Aharonov et al, » Accomodating retrocausality with free will « , Quanta 5, 56-60, 2016 & H.B. Nielsen, » Influence from future, arguments « , arXiv :1503.07840, 2018