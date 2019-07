Islande : Une incroyable session de plongée entre deux plaques tectoniques [Vidéos]

Time : 3 mn 35 / [1]

Plongez entre deux continents, dans la fissure de Silfra en Islande

Ce sont probablement les plus belles images que vous verrez aujourd’hui. Digg vient de relayer une vidéo montrant des plongeurs en train de nager entre deux continents : là où l’un se termine et où commence un autre. Mais le site d’agrégation ne donne pas beaucoup plus d’informations sur le sujet, et indique seulement que ces images ont été filmées « dans les eaux islandaises, où les plaques tectoniques eurasienne et d’Amérique du Nord se rencontrent ».

Bienvenue en Islande

La bonne nouvelle c’est que Digg renvoie vers un autre site. On y apprend que la vidéo a été filmée par DIVE, une entreprise qui est spécialisée dans ce genre de visites sous-marines, en Islande. Lidija Jovisic, qui y est chef de projet, explique que la vidéo montre notamment « Les plaques tectoniques du parc national de Thingvellir et la fissure sous-marine de Silfra. […] La vidéo capture la visibilité parfaite que l’on peut a lorsque l’on plonge entre les deux plaques tectoniques et les plongeurs peuvent alors profiter de cette expérience incroyable ».

Ce lieu n’est pas totalement inconnu des plongeurs. Atlas Obscura lui a d’ailleurs déjà dédié une entrée et CNN l’avait placé en 2012 dans sa liste des meilleurs sites de plongée du monde, assurant notamment que c’est le seul endroit dans le monde « où l’on peut nager entre deux continents, l’Amérique du Nord et l’Europe », et même toucher les deux en même temps.

Time : 51 s / [2]

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Silfrugjá

https://fr.wikipedia.org/wiki/Þingvellir

https://www.atlasobscura.com/places/silfra

https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/14/lac-sifra-islande-entre-deux-continents_n_11479242.html

http://www.slate.fr/story/179970/video-session-plongee-plaques-tectoniques-islande-silfra-fissure

Article :

Slate

Vidéo :

[1] Divers Swim Between Continents – Caters Clips / YouTube

[2] Voilà ce que ça fait de nager entre deux continents – LeHuffPost / YouTube