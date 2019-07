Le gouffre de Padirac : Une merveille géologique [Vidéos]

Time : 3 mn 11 / [1]

Découvert il y a 130 ans, le gouffre de Padirac, dans le Lot, continue d’émerveiller les visiteurs

Légendes Vs curiosité scientifique

A la fin du 19ème siècle, le Gouffre de Padirac n’est pas un lieu qui attire, loin de là. Il est à cette époque assimilé aux bouches de l’enfer !

Une légende raconte que c’est le diable lui-même qui créa le gouffre d’un coup de talon dans le sol, en lançant un défi à Saint-Martin : « Saint de malheur, tu ne sauteras point mon fossé. Mais si tu réussis, tu sauveras ces âmes de l’enfer. » Saint-Martin releva le défi, franchit miraculeusement l’abîme et sauva les âmes damnées, laissant le diable disparaître dans le trou.

Une autre légende, plus récente, va provoquer un intérêt plu vif pour le gouffre, bien qu’encore mêlé de peur. A la fin de la guerre de Cent Ans, un groupe de soldats anglais aurait jeté dans l’abîme un fabuleux trésor enveloppé dans une peau de veau. Lorsqu’Édouard-Alfred Martel débarque au village pour explorer l’abîme, tous les yeux sont rivés vers lui : découvrira-t-il le trésor tant convoité ou se fera t-il engloutir par le diable ?

C’est bel et bien un trésor que le spéléologue Édouard-Alfred Martel découvrit, il y a 130 ans en juillet 1889, en compagnie de trois compagnons d’aventure et après trois jours d’exploration du gouffre et à 103 mètres sous terre à l’aide de simples cordes : un trésor minéral façonné par la nature durant des millions d’années, constitué de stalactites, sculptures calcaires, cascades de calcite, lacs souterrains et une rivière souterraine.

Quelques années plus tard, en 1897, les premiers visiteurs ont pénétré dans l’énorme cavité. C’était le début de l’exploitation commerciale qui depuis n’a jamais cessé.

Aujourd’hui, l’énorme cavité reste une curiosité prisée. Le lieu détient, le record de fréquentation pour le tourisme souterrain en France.

35m de diamètre et 103m de profondeur

De par ses dimensions hors normes, le gouffre de Padirac est une particularité géologique exceptionnelle. Autre particularité, la cavité naturelle débouche sur un réseau en eau qui s’étend sur une quarantaine de kilomètres. L’érosion progressive a permis de dégagé l’immense trou. En effet, l’ancienne salle souterraine était à l’origine fermée par un plafond, elle était reliée à un système en réseau, creusé par des circulations d’eaux. Petit à petit, l’érosion de surface a grignoté le matériau. Le plafond s’est ensuite effrité ouvrant la salle vers l’extérieur.

Aujourd’hui 2,5 km de galeries, sur les 42 km explorés, peuvent être visités de la fin mars au début du mois de novembre. Le gouffre est situé dans le département du Lot sur la commune de Padirac. Il se trouve au nord de Gramat, dans la région historique du Quercy et s’ouvre dans les calcaires jurassiques du causse de Gramat.

Au temps de la découverte

La visite se fait à bord d’une barque, dans la même ambiance qu’il y a 130 ans au temps de la découverte et des premières explorations du spéléologue Martel. Eclairé à la seule lumière de bougies, au fil de l’eau, le visiteur depuis sa barque découvre les formations géologiques aux formes étonnantes. Les visiteurs en perdent les mots : « C’est grandiose comme lieu, c’est magnifique, c’est un lieu superbe. Ebahi ».

Le gouffre reste une curiosité géologique du Lot, un endroit éblouissant et rafraîchissant par temps de canicule. Il y fait toujours une température constante de 13 degrés.

