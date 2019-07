Rutger Hauer, le réplicant de Blade Runner est décédé [Audio & Vidéos]

Time : 2 mn 36 / [1]

L’acteur néerlandais Rutger Hauer, resté célèbre pour son rôle dans Blade Runner, est mort

Rutger Hauer à Rome (Italie), le 23 janvier 2013. (UNIMEDIA/SIPA)

Il restera à jamais Roy Batty, réplicant meurtrier traqué par Deckard, incarné par Harrison Ford. L’acteur néerlandais Rutger Hauer, révélé par le film de science-fiction Blade Runner (1982), est décédé à l’âge de 75 ans, a annoncé son agent à Variety, mercredi 24 juillet. « Il était considéré comme l’un des plus grands acteurs des Pays-Bas. », a également écrit l’agence de presse néerlandaise ANP, ajoutant qu’il était décédé vendredi et avait été enterré lors d’une cérémonie privée.

Jeune rebelle

Né en janvier 1944 dans la région d’Amsterdam de parents acteurs et directeurs d’une école de théâtre, le jeune Rutger montre très tôt une nature rebelle et sauvage. A 15 ans, il fugue et prend une place sur un navire marchand de la marine néerlandaise. Après avoir parcouru le monde, il retourne aux Pays-Bas, où il travaille comme électricien avant de rejoindre une troupe de théâtre.

Rutger Hauer a fait sa première apparition en tant qu’acteur en 1969 dans une série télévisée de cape et d’épée appelée Floris, réalisée par Paul Verhoeven, futur metteur en scène de RoboCop et Basic Instinct. C’est le même Verhoeven qui lui offrit son premier grand rôle dans le sulfureux Turkish Delight en 1973. Rutger Hauer y joue Eric, sculpteur bohème. En 1979, il tient avec Jeroen Krabbé la tête d’affiche dans ce qui deviendra le classique des classiques du cinéma néerlandais, Le Choix du destin.

Consacré avec Blade Runner

Ce n’est qu’en 1981 que sa carrière prit un élan aux Etats-Unis, lorsqu’il décida de partir pour Hollywood. Il a attiré l’attention du monde du cinéma en affrontant la star américaine Sylvester Stallone dans le thriller Nighthawks (Les faucons de la nuit). Son physique marqué et athlétique ont fait de lui une figure reconnaissable, souvent engagée pour jouer le rôle du méchant psychopathe.

L’année suivante sortait le film culte de science-fiction Blade Runner de Ridley Scott, qui devait le consacrer comme l’une des stars d’Hollywood à l’époque. Il y jouait le rôle de Roy Batty, chef intelligent et violent d’un groupe de renégats « réplicants », des androïdes créés à l’image de l’homme. Le monologue des « larmes sous la pluie », qu’il livre au policier Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, avait d’ailleurs été réécrit et improvisé en partie par Hauer lui-même :

« J’ai vu tant de choses que vous, Humains, ne pourriez croire… tous ces moments se perdront dans l’oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. »

L’ironie a voulu que le personnage et son interprète meurent la même année, en 2019 , précise Télérama.

Time : 3 mn 54 / [2]

Une icône

« Je n’arrive toujours pas à croire que je suis devenu une icône pratiquement à cause de ce seul film. », avait affirmé l’acteur à l’occasion du trentième anniversaire de sa sortie. Le film n’avait à l’époque pas remporté un grand succès. Mais au fil des ans, il est devenu un film culte grâce à des groupes de fans dévoués. Une suite intitulée Blade Runner 2049, est sortie en octobre 2017, avec Harrison Ford et Ryan Gosling. Dès le début du projet, Rutger Hauer assurait qu’il n’y participerait pas, souhaitant éviter de « s’enliser dans les mêmes rôles ».

Récompensé par un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle en 1988 pour Les Rescapés de Sobibor, Rutger Hauer a enchaîné les rôles au cours de sa carrière, comptant plus de 100 films à son actif. Sa dernière apparition au cinéma date de 2018, avec Les Frères Sisters du réalisateur français Jacques Audiard. Commentant la mort de celui qu’il avait révélé, Paul Verhoeven a déclaré à l’ANP avoir perdu son « alter ego ». « Je suis extrêmement triste qu’il ne soit plus parmi nous, il va terriblement me manquer ».

Soundtrack Blade Runner : Farewell

Rutger Hauer dans le film Blade Runner (1982)

Rutger Hauer (23 janvier 1944 – 19 juillet 2019)

