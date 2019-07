UFO | OVNI : Incident de Shag Harbour, une des plus célèbres apparitions de Pan au Canada [Vidéo]

Time : 9 mn 57 / [1]

Synopsis :

Le 4 octobre 1967, aux alentours de 23 h, Laurie Wickens et quatre de ses amis roulaient à travers la petite ville de Shag Harbour en Nouvelle-Écosse. Tout d’un coup, un objet de grande taille (une vingtaine de mètres de diamètre d’après les témoins) a traversé le ciel devant eux.

Cet objet en forme de bol portait quatre feux clignotants et suivait une trajectoire descendante d’environ 45 degrés. Il a fini sa course dans les eaux du port, où il s’est écrasé en produisant un éclair lumineux, ainsi qu’une importante déflagration sonore. Alertés, trois policiers ont aperçu, à 800 mètres de la berge, un objet flottant à fleur d’eau et émettant une lumière jaune.

Un bateau des garde-côtes du port de Clark et plusieurs bateaux de pêche ont immédiatement été envoyés sur les lieux. Mais lorsqu’ils sont arrivés à l’endroit de l’écrasement, l’objet avait disparu.

Position des autorités

Aucun débris ou morceau d’épave n’a été retrouvé dans la zone. À ce jour, cette affaire est toujours classée comme inexpliquée.

Le Centre de coordination des sauvetages de Halifax et la station radar du NORAD à Baccaro attestent qu’aucun appareil civil ou militaire n’a été porté manquant ce soir-là.

Thèse

La quantité de témoins, ainsi que leur crédibilité (policiers, garde-côtes) permettent d’éliminer formellement la thèse du canular ou de l’affabulation.

Source :

Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Incident_de_Shag_Harbour

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Shag_Harbour_UFO_incident

https://fr.sott.net/article/33992-Les-Quebecois-rois-des-observations-d-ovnis-au-Canada

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Manon Globensky, Patrick Masbourian et Marie-Claude Julien de Radio-Canada

Vidéo :

[1] [OVNI] L’incident de Shag Harbour (Canada) – 1967 – Muloot X-files / Dailymotion