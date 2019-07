Reon Pocket : Un climatiseur incorporé à vos vêtements [Vidéo]

Pour illustration

C’est l’accessoire rêvé du moment : une petite « clim » individuelle qu’on pilote avec son smartphone en fonction de la température souhaitée. Sony propose un nouvel appareil innovant. Grâce au Reon Pocket, il sera désormais possible d’emporter son climatiseur personnel sur ses vêtements afin d’affronter les chaudes journées en été ou de lutter contre le froid en hiver.

Selon des informations de Quartz, Sony travaille sur un appareil innovant. Reon Pocket est issu d’un projet de Sony lié au financement participatif.

Ce dispositif révolutionnaire permet d’équiper un t-shirt avec un climatiseur personnel. L’appareil et la tenue vestimentaire coûtent 14.080 yens, environ 130 dollars. Il est possible de contrôler le climatiseur depuis son smartphone. Ce mécanisme permet de refroidir ou de réchauffer de plusieurs degrés la température corporelle de son utilisateur. Un module connecté peut être glissé et inséré à l’arrière d’un t-shirt spécial. L’appareil est placé au niveau de la nuque. Le petit boîtier de 85 grammes se connecte en Bluetooth avec un smartphone sous iOS 13 uniquement ou Android.

Time : 47 s

Une autonomie de 90 minutes

Une fois qu’il est placé, l’application permet de régler la température souhaitée, et l’appareil permet de baisser la température d’une dizaine de degrés. Dans sa démonstration, le créateur montre un exemple avec une température corporelle passée de 36 à 23°. Son autonomie est estimée à 90 minutes et ensuite, comptez deux heures de recharge pour l’utiliser à nouveau. Un deuxième modèle sera proposé avec des réglages personnalisables.

Avec cet appareil, Sony travaille donc sur le marché des vêtements à régulation thermique. Comme le souligne la rédaction de Quartz, l’armée américaine a déjà travaillé sur des tissus conducteurs permettant de générer de la chaleur par temps froid. La marque française Courrèges a aussi lancé des manteaux avec chauffage intégré.

Ce Reon Pocket serait donc idéal pour une utilisation au quotidien avec des allers-retours au bureau, à pied, à vélo ou bien évidemment en transports en commun. Pour l’instant, c’est réservé aux Japonais avec une commercialisation prévue pour l’été 2020.

