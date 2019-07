Insolite : Un énorme bloc de glace tombe d’un ciel totalement dégagé en Alsace !

Photo : L’Alsace /DR

Dimanche dernier, quatre amis qui passaient le week-end autour d’un étang privé d’Elbach, dans le Sundgau, ont été surpris en pleine partie de pêche par la chute d’un gros bloc de glace. Un phénomène rarissime connu sous le nom de mégacryométéore… /DR

C’est un phénomène exceptionnel – et potentiellement dangereux – auquel ont assisté quatre Sundgauviens, ce dimanche, alors qu’ils passaient le week-end autour d’un étang privé à Elbach : un gros bloc de glace tombé du ciel sous leurs yeux. « Si on se l’était pris sur la tête, on ne serait plus là… » Steve Schwald, 25 ans, ne revient toujours pas de cette énorme boule de glace… tombée du ciel en plein été. « C’était vraiment impressionnant. »

Cet habitant de Hindlingen était en train de pêcher en compagnie de trois amis. « Nous avions passé le week-end à l’étang. On regardait tous nos cannes à pêche quand on a entendu un bruit horrible venant du ciel. C’était comme dans les films. Au début, on a cru à un parapente qui se crashait. On a tous couru en paniquant. »

Les quatre amis voient finalement un objet blanc foncer vers le sol, avant de s’écraser à une quarantaine de mètres d’eux, non loin de la rivière Elbaechlein, située près de l’étang. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant que l’objet non identifié qui venait de toucher le sol n’était autre qu’un énorme… glaçon. « On a ramassé trois gros morceaux de glace d’une vingtaine de centimètres chacun. Il y avait aussi plein de petits bouts autour. Vu les morceaux, ça devait être un bloc de 60 à 80 centimètres de diamètre. », avance Steve Schwald.

Un phénomène méconnu

« La glace était tellement froide qu’il était difficile de la tenir à main nue. », témoigne encore le Sundgauvien. « On était tous un peu choqués, on s’est posé 10 000 questions. » D’autant que « le ciel était complètement dégagé » en cette fin d’après-midi.

Dans le flou total quant à l’origine du phénomène, Steve se tourne d’abord vers internet. « J’ai fait une recherche sur des blocs de glace tombés du ciel. » C’est là qu’il découvre le terme de « mégacryométéore », nom donné à ces blocs de glace qui se formeraient sous l’action de conditions atmosphériques très particulières, bien différentes de celles à l’origine de grêlons de grande taille. Ces phénomènes rarissimes auraient déjà occasionné d’importants dégâts, avec notamment plusieurs cas recensés aux États-Unis. S’ils n’ont rien à avoir avec des corps célestes, les mégacryométéores restent très peu observées et donc très peu connues. Plusieurs théories s’opposent quant à l’origine de leur formation, certains n’excluant pas le lien avec le passage d’un avion.

Après cette découverte à Elbach, Steve Schwald et ses amis n’ont pas manqué d’alerter les services de Météo France, auxquels ils ont transmis les photos de leur gros glaçon. « Ils nous ont bien dit que c’était quelque chose d’exceptionnel, de très rare. » Steve a même conservé un morceau de son « méga-glaçon » au frais. « On ne sait jamais, si quelqu’un veut faire des analyses. », suggère-t-il. Ou si on vient à manquer de glace en pleine semaine caniculaire

Les mégacryométéores mesurent entre 20 et 45 centimètres de diamètre environ. Elles sont généralement de la taille d’un ballon de Basket-ball, mais la variation peut être énorme . Leur poids varie également énormément et peut aller de 0,5 kilogramme à plusieurs dizaines de kilogrammes, comme dans le cas d’un méga-cryo-météorite enregistré au Brésil qui pesait plus de 50 kilogrammes. La vue d’un méga-cryo-météorite laisse souvent penser qu’il s’agit d’une météorite dû à la traînée de glace que celle-ci laisse derrière elle en se désagrégeant dans l’atmosphère.

Les incidents causés par ces blocs de glace sont supposés en hausse. De 1950 à aujourd’hui, une centaine d’incidents ont été rapportés et confirmés, de 2000 à aujourd’hui, plus de 50. Ils peuvent être dangereux comme dans le cas de Danelle Hagon, résidente de Brush au Colorado, États-Unis, qui a vu le toit de sa cuisine défoncé et son four tordu par un bloc de la grosseur d’une boule de bowling. D’autres cas pourraient également être cités, comme celui d’un homme à Tampa en Floride, États-Unis, qui en 2007 lavait sa voiture Ford Mustang quand un mégacryométéore est tombé sur le toit. La voiture a bondi à un mètre du sol et était défoncée.

Les mégacryométéores peuvent être potentiellement mortels.

