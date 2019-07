Voici combien de planètes il faudrait si la population mondiale vivait comme dans ces pays…

Unsplash/Robert Bye

Le jour du dépassement arrive plus tôt chaque année. En 2019, nous l’avons atteint dès ce 29 juillet, selon l’organisme de recherche Global Footprint Network. Autrement dit, à partir de cette date, nous vivons à crédit, l’humanité ayant consommé autant de ressources naturelles que ce que la Terre peut renouveler en un an. Ce jour « intervient deux mois plus tôt qu’il y a 20 ans », souligne le groupe de réflexion fondé en 2003. L’empreinte des êtres humains sur la planète est de plus en plus importante au fil des ans… sans changement en profondeur de nos habitudes de consommation.

Nous utilisons aujourd’hui trop massivement et rapidement les ressources du monde pour leur permettre de pouvoir se régénérer. Résultat, nous consommons l’équivalent de 1,75 planète Terre. Pour déterminer ce chiffre, Global Footprint Network agrège des données sur l’utilisation de diverses « catégories de surfaces productives », comme les terres cultivées, les pâturages, les zones de pêche, les terrains bâtis ou les zones forestières. A elles seules, les émissions de carbone provenant des énergies fossiles représenteraient 60% de notre empreinte écologique.

La déforestation, l’érosion des sols, l’appauvrissement de la biodiversité, l’accumulation du carbone dans l’atmosphère montrent à tel point le capital naturel de notre planète est entamé. « Les entreprises et les pays qui prennent acte de la nécessité d’opérer dans le contexte de notre unique planète sont en bien meilleure posture pour relever les défis du 21e siècle. », conclut Mathis Wackernagel, l’un des fondateurs du concept d’empreinte écologique cité dans un communiqué de Global Footprint Network.

Le niveau de consommation peut fortement varier d’un pays à un autre, engrangeant des besoins en ressources considérablement différents. Voici combien de planètes il faudrait si la population mondiale vivait comme les habitants de chacun des Etats suivants :

13. Inde : 0,7 planète

Inde / Pixabay

12. Brésil : 1,7 planète

Rio de Janeiro, au Brésil. Pixabay/NakNakNak

11. Chine : 2,2 planètes

Pékin, capitale de la Chine. Pixabay/shibeauty

10. Espagne : 2,5 planètes

Pixabay/NakNakNak

7. ex aequo. Italie : 2,7 planètes

La place d’Espagne, à Rome. Wikimedia Commons/Michael Paraskevas

7. ex aequo. France : 2,7 planètes

Grenoble, dans l’Isère, en France. Wikimedia Commons/ Archangel12

7. ex aequo. Royaume-Uni : 2,7 planètes

Pixabay/reca2g

5. ex aequo. Japon : 2,8 planètes

Rue de Tokyo, Japon. Pixabay/Cegoh

5. ex aequo. Suisse : 2,8 planètes

Berne, capitale de la Suisse. Wikimedia Commons/Daniel Schwen

4. Allemagne : 3 planètes

Berlin, Allemagne. Pixabay

3. Russie : 3,2 planètes

Pixabay/essuera

2. Australie : 4,1 planètes

Pixabay/PeCre

1. Etats-Unis : 5 planètes

Pixabay/Pexels

Les Jours du dépassement mondial de 1970 à 2019, calculés par l’ONG Global Footprint Network. © Global Footprint Network

