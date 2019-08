On sait d’où provient le nuage radioactif qui a survolé l’Europe en 2017 [Vidéo]

Pour illustration

Entre le 29 septembre et le 7 octobre 2017, un nuage radioactif de ruthénium-106 a survolé l’Europe depuis la Russie jusqu’au sud de la France. Des scientifiques apportent aujourd’hui la preuve de son origine : une expérimentation de recherche sur les neutrinos ayant mal tourné.

Entre fin septembre et début octobre 2017, des particules radioactives inhabituelles de ruthénium-106 sont détectées par plusieurs réseaux de surveillance de pays européens, jusqu’à Stockholm et dans le sud de la France. Une pollution sans ‘aucun danger’, les concentrations atteignant à peine 46 µBq/m3 en France, mais très mystérieuse puisque le ruthénium-106, un isotope radioactif du ruthénium, n’existe pas à l’état naturel , et qu’un accident dans une centrale aurait impliqué la présence d’autres éléments radioactifs.

Une mystérieuse pollution venue de Russie

Plusieurs hypothèses sont alors envisagées, comme la chute accidentelle d’un ancien satellite alimenté au ruthénium-106 ou l’incinération de substances médicales radioactives (le ruthénium-106 étant notamment utilisé pour irradier certaines tumeurs). Mais très vite, les soupçons de l’ISRN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) se portent sur le complexe nucléaire de Maïak en Russie, au sud de l’Oural, qui sert de site de retraitement de combustible usé. À Arguaïach, un petit village à 30 km de la centrale, les concentrations en ruthénium-106 excèdent ainsi 986 fois les taux enregistrés le mois précédent. Les autorités russes, tout en reconnaissant ces taux extrêmement élevés, ont pourtant toujours nié toute responsabilité , le conglomérat nucléaire Rosatom, propriétaire de la centrale martelant qu’il n’a enregistré « aucun accident ni panne » dans ses installations. Un responsable régional russe dénonce même à l’époque un complot de la France, pays considéré comme un concurrent au retraitement des déchets nucléaires.

Les taux de radioactivité au ruthénium-106 (en mBq/m3) enregistrés en Europe au cours de l’automne 2017. © Olivier Masson et al, PNAS, 2019

Du combustible étonnamment « frais »

Aujourd’hui, une enquête signée par 69 scientifiques parue dans la revue PNAS le 29 juillet 2019, corrobore les premières suppositions des experts, à savoir l’origine russe de l’incident. En étudiant la signature radioactive de plus de 1.300 mesures du nuage , les chercheurs ont déterminé que le ruthénium-106 provenait de combustible irradié datant de moins de deux ans. Or, Maïak est le seul site au monde à pouvoir traiter autant de combustible usagé dans un temps aussi court après leur irradiation. Normalement, les combustibles irradiés sont refroidis durant 5 à 10 ans avant d’être retraités le temps que les isotopes les plus radioactifs soient désintégrés. Cette pollution présente donc un caractère tout à fait inhabituel selon les chercheurs, et proviendrait d’une expérimentation ratée.

L’usine de retraitement de combustible nucléaire de Maïak en Russie. © Apple Plans

À la recherche de neutrinos stériles

Cette expérience, connue sous le nom de SOX, visait à trouver des preuves d’un type hypothétique de neutrinos appelés neutrinos stériles. Menée par le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) et son homologue italien INFN (Institut national en physique nucléaire), elle consistait à placer une source radioactive puissante près du détecteur de neutrinos Borexino situé au Laboratoire national du Gran Sasso, près de L’Aquila, en Italie. Pour fabriquer cette source radioactive (quelques dizaines de grammes de cérium-144), les chercheurs devaient utiliser du combustible irradié « frais », comme celui retrouvé dans le nuage.

Les présomptions des chercheurs sont d’autant plus crédibles qu’un courriel daté du 8 décembre 2017 obtenu par le site Science News confirme des difficultés survenues lors de cette expérimentation. « Nous avons appris que lors de la purification de la matière, des problèmes inattendus se sont produits, entraînant une perte d’activité ainsi qu’une augmentation des impuretés. », indiquent les responsables du projet dans ce message adressé aux membres de la SOX. Maïak ne parviendra d’ailleurs jamais à produire le cérium-144 promis et l’expérience sera annulée. Rosatom, lui, continue de réfuter un quelconque incident.

Kyshtym, 1957 : la troisième pire catastrophe nucléaire de l’histoire

Le complexe de Maïak traîne pourtant derrière lui une sinistre réputation. C’est dans cette ancienne centrale qu’un des plus graves accidents nucléaires de l’histoire est survenu le 29 septembre 1957, à la suite d’une panne du système de refroidissement. Connue sous le nom d’accident de Kyshtym, l’explosion avait alors entraîné une fuite massive d’éléments radioactifs dans l’atmosphère et dans la rivière Techa, affectant plus de 270.000 habitants et contaminant plus de 800 km2 de territoire. Une vingtaine de villages avaient alors dû être évacués.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un nuage radioactif de ruthénium-106 a survolé une vingtaine de pays européens à l’automne 2017.

‘Sans danger pour la santé humaine et l’environnement’, cette pollution inhabituelle avait toutefois suscité des interrogations.

Selon une nouvelle étude, la fuite proviendrait d’une expérimentation ratée visant à fabriquer du cérium-144 pour détecter une nouvelle sorte de neutrinos.

La centrale de retraitement russe Maïak, déjà à l’origine de l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire, continue de nier sa responsabilité.

