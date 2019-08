UFO | OVNI : Pourquoi une telle obsession du gouvernement américain depuis 70 ans ? [Vidéos]

Vidéo : 2 mn 19 / [1]

Depuis les années 1950, le Pentagone cherche une explication aux apparitions d’objets volants non identifiés.

1947 : dans l’Etat de Washington, un aviateur américain, Kenneth Arnold, observe un essaim de neuf objets volants qu’il ne parvient pas à identifier. En quelques jours, toute la presse américaine s’intéresse à son histoire.

Dans les années qui suivent, des centaines d’Américains affirment, eux aussi, avoir vu dans le ciel d’étranges objets volants. En conséquence, le gouvernement décide de prendre les devants et lance une grande étude scientifique sur le sujet.

De 1952 à 1969, l’US Air Force recense douze mille incidents impliquant des objets volants non identifiés (OVNI). Seuls 3 % des cas restent inexpliqués [Ecoutez l’audio ci-dessus pour l’explication des 3 %]. Mais les Américains ne sont pas tous convaincus. En 1985, le président Ronald Reagan se dit même prêt à collaborer avec le bloc soviétique en cas d’invasion.

On croyait depuis que cette obsession était éteinte, mais ce mois-ci, le New York Times a révélé qu’entre 2007 et 2012, le Pentagone avait dépensé des centaines de millions de dollars pour enquêter sur les ovnis. Le gouvernement américain affirme qu’il a aujourd’hui mis fin à ce programme. Mais son ancien directeur Luis Elizondo soutient qu’il se poursuit sous une autre forme.

Dans une interview donnée au Pr Hynek en 1985, quand on lui demanda ce qui lui avait fait changer d’opinion, il répondit :

« Deux choses, en fait. La première était l’attitude complètement fermée de l’Air Force. Ils ne donnaient pas aux ovnis une chance d’exister, même s’ils volaient au-dessus d’une rue en plein jour. Tout doit avoir une explication. Je commençais à m’énerver, même si, à l’origine, je ressentais la même chose qu’eux, je savais maintenant qu’ils n’étaient pas sur la bonne voie. Vous ne pouvez supposer qu’une chose n’existe pas si vous n’avez pas de preuve. Deuxièmement, la qualité des témoins a commencé à me troubler. Quelques cas ont, par exemple, été rapportés par des pilotes militaires, et je savais qu’ils avaient été bien entraînés, c’est donc là que pour la première fois, j’ai pensé que peut-être, il y avait quelque chose derrière tout cela. »

Allen Hynek

Pr J. Allen Hynek (1910-1986), astronome, professeur et ufologue américain. Il est célèbre pour avoir été conseillé scientifique du projet Blue Book entre 1951 et 1969

The truth is out there

