Des lentilles de contact capables de zoomer/dézoomer [Vidéos]

Des lentilles de contact capables de zoomer grâce aux clignements des yeux

Les progrès réalisés au cours des dernières années concernant la bio-ingénierie optique ont permis de développer différents types de lentilles de contact adaptatives améliorant la vision de leur porteur. Récemment, des chercheurs ont franchi une nouvelle étape en créant des lentilles capables de zoomer/dézoomer grâce au simple clignement et mouvement des yeux.

Des bio-ingénieurs ont mis au point un nouveau type de lentille de contact robotique futuriste, qui est essentiellement un zoom perfectionné pour l’œil humain. Vous pouvez zoomer et contrôler le dispositif en clignant de l’œil et en regardant autour. Les chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont détaillé leur conception dans un article publié dans la revue Advanced Functional Materials.

Schémas et photos détaillant la structure du dispositif. Crédits : Jinrong Li et al. 2019

Montée sur un œil humain à l’aide d’un jeu de cinq électrodes placées autour du globe oculaire, la lentille cornéenne effectue un zoom avant et arrière lorsque le porteur cligne deux fois. Une charge électrique est appliquée sur les couches de film polymère de la lentille, la dilatant ou la contractant pour modifier son épaisseur.

Les lentilles biomimétiques sont constituées de films polymères extensibles qui répondent aux signaux électriques générés par vos yeux lorsqu’ils effectuent un mouvement, par exemple un clignement. Connus sous le nom de signaux électro-oculographiques, les humains sont même capables d’émettre des impulsions électriques pendant leur sommeil.

« Même si l’œil ne voit rien, beaucoup de personnes peuvent toujours bouger leur globe oculaire et générer ce signal électro-oculographique. » explique Shengqiang Cai, biophysicien à l’Université de Californie.

Des scientifiques européens ont déjà annoncé la création d’une lentille cornéenne à zoom optique de 2.8x en 2013, mais cette nouvelle lentille va encore plus loin en détectant et en réagissant directement aux mouvements des yeux.

Ainsi, en plus des doubles clignements, la lentille de contact peut être contrôlée en regardant dans différentes directions (par exemple vers le haut, le bas, la gauche et la droite), se modifiant au fur et à mesure que votre œil se déplace.

Le zoom et le dézoom peuvent être contrôlés via un double clignement d’œil ainsi qu’avec le mouvement des yeux. Crédits : Jinrong Li et al. 2019

Cette technologie en est encore à ses balbutiements et un certain travail est encore nécessaire avant de la rendre disponible au public, mais les auteurs disent qu’elle pourrait un jour être utilisée pour toutes sortes d’applications, des prothèses visuelles à la robotique télécommandée.

Cette vidéo présente et synthétise le travail des chercheurs

