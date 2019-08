Missiles nucléaires : Gorbatchev déplore le retrait américain du traité FNI et craint pour la sécurité mondiale [Vidéos]

Time : 1 mn 48 / [1]

L’ancien président Mikhaïl Gorbatchev a fait savoir qu’il déplorait le retrait américain du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qu’il avait signé en 1987. Ce désengagement pourrait ouvrir une nouvelle course à l’armement.

L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, 87 ans, a déploré le retrait américain du traité sur les forces nucléaires intermédiaires dont il avait été l’architecte avec le président américain Ronald Reagan en 1987.

Ce texte abolissait l’usage par Moscou et Washington des missiles terrestres d’une portée de 500 à 5 500 kilomètres. L’ancien président a ainsi déclaré : « Il est peu probable que la fin du traité bénéficie à la communauté internationale. C’est un choix qui menace la sécurité non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. […] Il subsistait quelques lueurs d’espoir du côté de nos partenaires, mais elles n’ont malheureusement rien donné. Je crois qu’à présent nous pouvons tous constater qu’un coup a été porté à la sécurité stratégique. […] Cette décision américaine sera porteuse d’incertitudes et mènera à un développement chaotique sur la scène internationale. »

Mikhaïl Gorbatchev a également appelé toutes les parties en présence à « se concentrer sur la préservation des derniers piliers la stratégie sécuritaire mondiale.»

Washington a annoncé le 1er août que les Etats-Unis mettraient fin à leur participation au traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire dès ce 2 août, ouvrant de ce fait la voie à une nouvelle course aux armements dirigée contre la Russie, mais plus encore contre la Chine. « Le traité FNI nous a été utile, mais il ne fonctionne que si les deux parties le respectent. », a estimé devant les élus du Sénat Mark Esper, nommé récemment à la tête du Pentagone. « Les Etats-Unis vont respecter le traité et toutes leurs obligations jusqu’au 2 août, après quoi nous ferons ce qui est dans notre intérêt. », a-t-il ajouté.

Après cette annonce, la Russie a également suspendu sa participation et s’est donné deux ans pour développer de nouveaux missiles de ce type. Le traité FNI avait permis l’élimination des SS20 russes et Pershing américains déployés en Europe . La fin du traité est considérée comme le lancement d’une nouvelle course aux armements à travers le monde.

Donald Trump et Emmanuel Macron au sommet du G7, au Canada, en juin 2018 sur le traité INF | LUDOVIC MARIN / AFP

