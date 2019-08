Insolite : En Inde, un enfant de sept ans se fait retirer 526 dents [Vidéos]

Time : 35 s / [1]

Inde : un enfant de sept ans se fait retirer 526 dents de la bouche – © Saveetha Dental College

8 incisives, 4 canines et 8 molaires, l’homme a généralement 28 dents dans la bouche. 32 si l’on compte les quatre dents de sagesse. Pourtant, un enfant âge de sept ans s’est fait enlever pas moins de 526 dents en Inde.

Le petit garçon est arrivé à la clinique du collège dentaire de Saveetha avec ses parents. Alertés par le gonflement de la joue de l’enfant, le couple a pensé qu’il avait une simple carie et a fait le déplacement pour qu’un spécialiste puisse régler le problème. Ils étaient sans doute à mille lieues de s’imaginer ce que les dentistes allaient trouver dans la bouche de leur progéniture. Mais au fond de la petite mâchoire de l’enfant, dans une sorte de poche formant une excroissance, se trouvaient 526 minuscules petites dents. Les médecins dentaires les ont extraites de la bouche du petit indien lors d’une intervention chirurgicale .

L’intervention aura au total duré cinq heures. Les spécialistes ont déclaré que le jeune garçon était atteint d’un « ondotome composé ». « Les dents étaient de différentes tailles entre 0,1 et 15 millimètres. », a expliqué le Dr. Prathibha Ramani, qui a participé à l’intervention, au quotidien Times of India. « Chaque dent retirée disposait de sa propre couronne, ses racines et son émail comme une vraie dent. C’était comme des perles dans une huître. », compare-t-il pour expliquer la façon dont les dents étaient contenues dans la mâchoire du petit garçon.

Pour l’heure, les médecins ne savent pas ce qui a pu causer cette excroissance dans la bouche de l’enfant. Ils évoquent toutefois des causes génétiques liées aux ondes téléphoniques , très présentes en Inde.

Déconseillé aux personnes sensibles

Time : 1 mn 39 / [2]

Des dentistes indiens ont extrait 526 dents de la bouche d’un garçon de sept ans. Crédits : Ashwin Prasath

Source :

http://www.specialisteschirurgie.ca/wiki/Odontome

https://sciencepost.fr/des-dentistes-extraient-526-dents-de-la-bouche-dun-garcon-de-7-ans/

https://www.thesun.co.uk/news/9628647/doctors-remove-526-teeth-from-seven-year-old-boys-mouth-india/

https://www.rtbf.be/info/insolites/detail_inde-un-enfant-de-sept-ans-se-fait-retirer-526-dents-de-la-bouche?id=10283983

https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/527-teeth-removed-from-chennai-boys-mouth/articleshow/70465546.cms

Article :

RTBF

Vidéo :

[1] 526 teeth removed from mouth of boy with rare medical condition – CBS 17 / YouTube

[2] Doctors Remove 526 Teeth From Seven-Year-Old – Caters Video / YouTube