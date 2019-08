Les légendes du cinéma : Marie Bell

Marie Bell (1900-1985)

Marie Bell, de son vrai nom Marie-Jeanne Bellon-Downey, naît le 23 décembre 1900 à Bègles (Banlieue Sud de Bordeaux).

D’un père irlandais, elle passe son enfance en Angleterre. Elle apprend la danse. En 1913, elle monte sur les planches londoniennes en tutu pour la première fois. En France, elle suit les cours du conservatoire de Bordeaux et obtient le premier prix de comédie à Paris.

En 1921, Marie entre à la Comédie Française. A partir de 1928, elle en devient sociétaire grâce à ses rôles d’ingénues. Par la suite, elle aborde le tragique en incarnant les héroïnes raciniennes.

Directrice et actrice de théâtres, elle trouve encore le temps d’aider la résistance sous l’Occupation qui lui valut la légion d’honneur. On la découvre au cinéma « La Nuit Est A Nous » (1930). Vêtue d’une salopette et d’un béret basque, femme souriante, plus rien à voir avec les tragédiennes qu’elle incarnait.

Dès lors, elle ne reçoit uniquement des rôles de mauvaise femme, le plus souvent des femmes fatales. Elle jouera dans près de 40 films au cours de sa carrière, mais elle les qualifiera de navets pour la majorité.

On se rappelle de quelques titres comme « La Chance » (1931), « Caprice De Princesse » (1933), « Le Grand Jeu » (1934), « Sous La Terreur » (1935), « Quand Minuit Sonnera » (1935) ou encore « La Garçonne » (1936).

Elle se retire en 1943 du cinéma et réapparaît en 1964 avec le film « La Bonne Soupe ». Elle ne tournera plus que 4 films dont un rôle qui lui tiendra à cœur : « Phèdre » (1968).

En 1969, elle faisait partie du jury du festival de Cannes. Elle se retire définitivement en 1973 après le tournage « Les Volets Clos ».

En 1953, elle se marie avec Jean Chevrier (1915-1975) ; ils n’eurent aucun enfant.

Marie Bell décède à 84 ans, le 14 août 1985 à Neuilly-Sur-Seine.

